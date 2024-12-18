要求韓國瑜解決選罷法初審爭議　吳思瑤：全案會議無效、退回重審

▲民進黨立委佔領內政委員會，藍綠立委再爆發衝突、互嗆。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陳家祥／台北報導

國民黨內政委員會召委徐欣瑩16日排審選罷法提高罷免門檻修正草案，當時僅花3分鐘便宣布初審通過，引發民進黨抗 議會議無效。民進黨立委今（18日）佔領內政委員會主席台，阻擋議事錄的確認；幹事長吳思瑤說，下午黨團協商會要求院長韓國瑜優先解決選罷法違法會議爭議，「讓全案會議無效、退回重審」，韓院長應當要履行議長議事中立職責，不要成為歷史罪人。

綠委吳沛憶說，把違法的會議、違法的行為合法化，這就是過去國民黨在台灣實施戒嚴的做法，如果今天像林思銘說的，禮拜一的會議就翻頁，「如果翻頁了，等於全台灣人在默許國民黨惡搞台灣民主，違法會議竟還可以確認議事錄合法化」，立法院如果做出這樣的行徑，是在對全台灣人、對下一世代做最糟糕的示範，違法的行為怎麼可以因為一黨獨大就合法化？

吳思瑤表示，民進黨主張非常清楚，違法會議不得確認議事錄，不能讓違法的會議合法化。少數黨委員不能入場不能開會、聲音都被閹割噤聲，官員不能入席、媒體不能入場，這場會議哪裡是合法？

吳思瑤表示，當我們表達可以開會，就比照周一時議事錄暫不確認，但是徐欣瑩說這是她的權利、她說了算，國民黨是假開會，對於審查行政院預算是虛情假意，他們要的不是進入行政院預算詢答，而是要強行確認議事錄。

吳思瑤說，今天下午的黨團協商民進黨會參與，我們在乎的是韓國瑜要優先解決選罷法違法會議的處置，讓全案會議無效、退回重審，韓國瑜應當要履行議長議事中立的職責，不要成為歷史罪人。

吳思瑤也強調，民進黨會持續在內政委員會的會場守護珍貴的民主權利，徐欣瑩剛剛進來不是想要審預算，是想要快速宣布周一議事錄確定通過，想要合法化整個無效的會議。