旅客闖阿里山鐵軌　觀光署將開罰旅行社5萬、導遊1.5萬元

記者蔡亞樺／台北報導

「夢想國際旅行社」14日帶遊客上山，一名女遊客闖入阿里山林鐵軌道區拍照，列車已鳴笛仍未閃避而遭撞，觀光署經調查近日將發出裁處書。觀光署長周永暉今日表示，旅行社最重將開罰5萬元、帶團人員（導遊）開罰1.5萬元。

▲夢想國際旅行社帶旅客闖阿里山鐵軌拍照，觀光署將針對旅行社、帶團人員進行開罰。（圖／記者翁伊森翻攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

立法院交通委員會今安排「如何提升過境及轉機旅客入境台灣觀光品質並增加觀光人數專題報告」，民眾黨立委林國成關心旅行社日前帶旅客違規進入阿里山軌道區拍照，他詢問觀光署要如何處理旅行社。

交通部長陳世凱答覆，業者沒有注意到旅客安全，一定會對旅行社開罰，且除了旅行社外，對帶團的現場人員也應該要做開罰。

周永暉則表示，這件事有兩層面，一個是《鐵路法》，剛跟林業署長林華慶交換過意見，就用鐵路法直接開罰（闖軌遊客），其次帶團的旅行社部分，最重開罰5萬元、帶團人員最重1.5萬元，所以人跟旅行社業者都開罰，也會強化宣導。

林國成說，旅行社所有的導遊都是觀光署管轄，要跟導遊講清楚。周永暉表示，每年3月旅遊安全週都會持續宣導。

觀光署補充，據《旅行業管理規則》第37條第4款「旅行業執行業務時，該旅行業及其所派遣之隨團服務人員；旅遊途中注意旅客安全之維護」，裁處5萬元。另外，旅行業派遣的隨團服務人員於旅途中未注意旅客安全，依《發展觀光條例》處3千至1.5萬元。