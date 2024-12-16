台南重視兒少權益絕不姑息造謠抹黑　市府維護公務員安全與尊嚴

▲針對鄭姓民眾持續在網路散布扭曲資訊及霸凌公務員行為，台南市副市長葉澤山率教育局、偕同該幼兒園兩位家長及其委任律師共同召開記者會，說明事件原委，並要求下架不實影片。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

有關近期鄭姓民眾持續在網路散布扭曲資訊及霸凌公務員行為，台南市教育局於12月12日至14日分別就案情發稿說明及公布該民眾在辦公場所咆哮脫序影像，16日由葉澤山副市長主持，由教育局、該幼兒園兩位家長及其委任律師共同召開記者會，說明事件原委。

會中並公布本案不當管教與性侵事件處理大事紀、鄭姓民眾非理性行為歷次紀錄，以利各界更了解事件處理始末與真相。

副市長葉澤山強調，市府依法行政調查、釐清真相、維護幼童權益的態度，針對近日鄭姓民眾非理性陳情行為及在網路上的造謠抹黑，提出嚴正聲明，為維護市府執法尊嚴及公務員的安全，全案已請教育局針對其行為依法提告竊盜、恐嚇、妨礙公務等12項罪名，並支持教育局人員對其非理性行為提告性騷擾、恐嚇等5項罪名。

教育局鄭新輝局長表示，性平、霸凌、兒虐事件零容忍是市府政策，針對事件也訂有明確的SOP處理流程。本案無論是鄭姓民眾陳情的不當管教或性侵案，都已依程序啟動並完成行政調查，過程中該民眾也請許多議員關切，教育局不可能隱匿、包庇或拖延調查結果。很遺憾地是該民眾不相信行政機關、司法機關調查，只相信自己，不斷在教育局調查過程中以非理性的言語威脅、戲謔、性騷、跟騷、攻擊女性承辦科長及同仁，甚至竊取查案用監視器影像，並將自編自導扭曲資訊的影片上傳，霸凌醜化教育局相關人員。為維護公務人員尤其是女性人員上班環境的安全與尊嚴，因此決定逐一蒐證並支持提出告訴，包括多項公訴罪及教育局人員提出的加重誹謗罪嫌等，以積極保護公務員，也希望該民眾能立即下架違法製作的影片。

該幼兒園有7位家長已於12月14日下午委由律師齊發五點聲明，要求鄭姓民眾一週內下架影片，並已提出違反個資保護法、加重誹謗等刑事追訴，16日並有兩位家長出席記者會說明事件原委。一名家長表示，鄭姓夫妻偷錄彼此對話並經過惡意剪輯，營造出其孩子有遭教保員受虐情形，事後要求其下架影片，竟遭鄭姓夫妻以言語或文字辱罵「廢物、去死」等言詞。另一位家長則為受影響的教育局的官員、幼兒園老師和園長感到痛心，並憤怒表示，鄭姓民眾一直捏造不實言論，在幼兒園家長群組疲勞轟炸，造成其他家長困擾，有人制止還被辱罵，因此沉痛希望鄭姓民眾儘速將影片下架，還校園及幼童清靜的教育環境。委任律師吳維妮則表示，鄭姓夫妻應在體制內捍衛、理性溝通，而非不斷將其餘幼童及家長作為影片題材，並成為媒體公審的素材，以圖個人私利或網路聲量。