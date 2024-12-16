Tinder滑到陽光型男「先做1事」才能見面　她被騙15萬：存款沒了

▲原PO存款都被騙光了。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）



記者施怡妏／綜合報導

詐騙集團手法推陳出新且層出不窮，國內假投資、假交友詐騙案件頻傳，一名女網友在交友軟體Tinder上認識一名「陽光型男」，對方以見面為由，要求購買點數卡作為信任保證。起初她未察覺異狀，想說金額不大沒關係，沒想到後續慘遭電話恐嚇，前後被詐騙高達15萬，幾乎掏空積蓄。

根據內政部警政署「165全民防騙網」的詐騙案例指出，女子在交友軟體Tinder認識一名陽光型男，兩人聊得投機，還互相加LINE，她被迷得團團轉，也卸下心防，「當他邀我出來見面、共進晚餐的那一刻，我樂壞了，假裝矜持了幾句便同意邀約」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

沒想到，男方突然提出奇怪要求，為了確認她是否真心，不會臨時放鴿子，「必須先購買點數卡，繳交保證金」，強調這是公司內部見面流程，若不遵守就無法見面。雖然原PO一度懷疑，但在對方連哄帶騙下仍前往APP商店購買，並傳送序號與帳號。

事後，女子接到2通來自國外號碼的電話，一通是+351開頭的號碼，另一通則是美國來電。電話中的聲音低沉且口氣兇狠，對方自稱是「黑道大哥」，指控她違反規定，並威脅要求購買更多點數卡賠罪，對方甚至恐嚇，已經掌握住家地址、家人資訊，要她乖乖配合。

原PO嚇得發抖，「那一晚如同醒不過來的噩夢，接連有好幾通類似的恐嚇電話打進來」，她為了息事寧人，按照對方要求，繼續購買點數卡，前後花了15萬5000元，幾乎把所有積蓄掏空。

內政部警政署提醒，網路交友凡是要求購買點數卡或支付費用，一定是詐騙，應提高警覺，避免落入詐騙陷阱，接到不明恐嚇電話或涉及金錢交易的請求，應立即掛斷並通報165反詐騙專線，以保障自身安全。