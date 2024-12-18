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長照司長逼下屬跳健康操、輪值「深蹲隊長」　涉霸凌下令對話截圖曝

▲▼時代力量黨主席王婉諭 召開 目的良善的深蹲司長 記者會 。（圖／記者屠惠剛攝）

▲時代力量黨主席王婉諭召開「目的良善的深蹲司長」記者會 。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

衛福部日前公布霸凌案件調查結果，遭投訴主管職者都被判定霸凌不成立，其中包括要求下屬伏地挺身的長照司長，引發各界議論。時代力量今（18日）召開記者會公布對話截圖，踢爆衛福部長照司長祝健芳不僅強迫推動「健康操」，並明確要求同仁每天上、下午各深蹲15分鐘。司長甚至指示各科推派「健康操小老師」，還有科長不敢抗命，要同仁不能賴皮，排班輪值擔任「深蹲隊長」。

王婉諭指出，這幾天接獲長照司現職同仁的勇敢檢舉，她表示，透過Line群組截圖，可以看見祝健芳司長不僅強迫推動「健康操」，並明確要求同仁每天上、下午各進行15分鐘的深蹲運動。

此外，截圖更顯示，司長甚至指示各科推派「健康操小老師」，並要求旅遊回國的女性同仁「Q你深蹲」，王婉諭強調，此舉引發基層員工極大壓力。

▲▼時代力量「目的良善的深蹲司長」記者會，公布對話資料。（圖／時代力量提供）

王婉諭直言，檢舉內容更揭露，科長級主管因不敢違抗祝司長的命令，轉而要求同仁「不得賴皮」，排班輪值擔任「深蹲隊長」，違反者甚至被當眾點名批評。王婉諭指出，有同仁被逼迫在體力不支的狀況下，持續深蹲直至時間結束，甚至連離職員工也被要求「邊深蹲邊分享感言」，這種長期濫權行為，已造成員工身心雙重壓力。

▲▼時代力量「目的良善的深蹲司長」記者會，公布對話資料。（圖／時代力量提供）

王婉諭痛批衛福部，調查過程草率且避重就輕，調查問卷未詢問同仁對強迫深蹲的感受或同意程度，導致「僅極少數人不願意」的荒謬結論。王指出，衛福部聲稱訪談14人只有1人表示不願意，但整個訪談的內容根本是避重就輕，一位接受訪談的同仁表示，雖然他有提到祝司長的霸凌，但調查委員整個訪談只專注詢問另一位被認定霸凌的王專委，對於司長卻未多問。

檢舉中，還有另一位長照司現職同仁表示，他在訪談時指出深蹲還需要加碼「短講」，同仁需要在全司面前揭露自己的事情，但委員竟然回應「1分鐘其實很短」。

「難道只有少數人感到不舒服，就不算霸凌嗎？」王婉諭強調，除了現職同仁，更有離職同仁來信陳情，調查從未聯繫離職員工，許多受害者的聲音根本未被聽見。

王婉諭指出，勞動部在謝宜容霸凌案的第二次調查報告中，已明確認定強迫運動構成濫用職權的霸凌行為，而祝健芳司長要求深蹲的行為，與此無異。「為什麼在衛福部，就可以被視為鼓勵運動？」這麼多事實和證據已經擺在眼前，衛福部不要再繼續掩蓋事實，不要再官官相護。

王婉諭呼籲邱泰源，針對長照司祝健芳司長的霸凌案，應該要比照勞動部，邀集外部專家，重啟調查，並公開調查報告，不要再讓基層公務員繼續忍受迫害和傷害，如果衛福部的霸凌調查報告可以做的那麼隨便，可以明目張膽的官官相護，那公務員要怎麼相信行政院霸凌通報平台會有效？行政院不要再放任衛福部的包庇，立即要求衛福部成立獨立調查小組，重啟調查。

▲▼時代力量「目的良善的深蹲司長」記者會，公布對話資料。（圖／時代力量提供）

▲▼時代力量「目的良善的深蹲司長」記者會，公布對話資料。（圖／時代力量提供）

王婉諭公開當事人信件內容如下：

首先，我有看到您在臉書個人粉絲專頁上的貼文，很感謝您持續關注衛福部的霸凌案件，為渺小的螺絲釘發聲。學生時期的我，就相當關注時代力量，往後我也會繼續支持您。

近日，我看了不少媒體報導，根據衛福部官方的說法，不論是司長鼓勵運動、當事人自願做伏地挺身，或是當事人自述有健身習慣，司長於是請當事人與替代役PK。種種說法，都讓我覺得不論部長、次長，均在避重就輕。

下班後，我確實有健身的習慣，但這又代表什麼呢？代表我必須在司長挾帶其權勢的威逼之下，在高考分發至單位任職的一個月內，當眾在辦公室做運動嗎？這件事的焦點，在他們的討論之中，完全被模糊化。這件事情的焦點在於意願，而非我的個人習慣。並不是我在下班後會健身、跳舞、打球，我就需要在長官的指示之下，當眾表演。

再者，我不知道衛福部的官僚如何認定我出於自願，這次衛福部內的調查，僅止於在職人員，並無調查像我這樣的離職人員。退一步來說，我甚至難以想像，作為新進人員，面對高官的在職務執行場所內的指令，要如何檢驗她或他是否出於自願？

歸根究抵，我們必須認知到的是，身為單位主管，本就不該提出這樣的要求，造成員工在心理上難為情，在生理上亦感到不適，受羞辱之情，在旁人的嘻笑之間，難以言喻。當日，我在結束伏地挺身後，還是繼續辦公，感受自己些微顫抖的雙手，我想著這是我辛苦通過國家考試，所應得的工作內容嗎？顯然不是。

若不是相關霸凌案件爆發，在公部門體系壓抑的氛圖之下，我可能一輩子都被噤聲，無法說出這一段令我倍感羞辱、身心煎熬的經歷。祝司長以其權勢帶來的身心壓迫，絕非僅止於此，深蹲、健身，都只是冰山一角。這也不難理解，為何長照司的人員流動約莫是整個衛福部內最頻繁，不論是約聘人員或公務人員，都頻繁有人離職、調離或甚至降調、退休。

而上週五的記者會，呂次長卻直指由於並非持續性，所以不構成霸凌。我想反問的是，在我任職的近兩年內，祝司長都一直「鼓勵」同仁在健康操時間深蹲，甚至我辭職後仍是如此。究竟，時間要到多長，傷害要到多深，才算構成霸凌？

最後，我想說，謝謝主席您關心此事，也期盼您能持續關心此事，改變這官官相護，棄小保大的官僚文化，改善公務人員的權益，也因此能帶給民眾更好的社會福利與健康醫療體系。

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