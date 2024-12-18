衛福部伏地挺身不算霸凌　呂秋遠10招自保嘆：怎把尊嚴當兒戲？

記者黃翊婷／綜合報導

衛福部日前公布霸凌案件調查結果，遭投訴主管職者都被判定霸凌不成立，其中包括要求下屬伏地挺身的長照司長，引發各界議論。律師呂秋遠直言無法理解，「為什麼衛生福利部的公務員必須要在上班時間深蹲與伏地挺身，身為已經13職等的高級公務員，為什麼會把員工的尊嚴當作兒戲？」他也提供13招自保方式供民眾參考，包含要存點底氣、要有點證據、要懂些法律等等。

▲衛福部次長呂建德。（資料照／記者湯興漢攝）

關於衛福部霸凌案件，次長呂建德14日表示，長照司伏地挺身事件，是鼓勵運動而非外傳的體罰，但確實不妥，司長已遭記過；調查本身嚴謹，且要尊重外部獨立委員。言下之意就是衛福部不會重啟調查。

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但時代力量黨主席王婉諭17日公開伏地挺身事件當事人的信件，對方表示在結束伏地挺身後，即使雙手顫抖仍得繼續辦公，這只是冰山一角，他最終選擇默默辭職，「究竟時間要到多長，傷害要到多深，才算構成霸凌？」

▲呂秋遠認為，若受到職場霸凌，忍耐是沒有用的。（示意圖／VCG，與本案無關。）

對此，律師呂秋遠18日也在臉書發文直言無法理解，「為什麼衛生福利部的公務員必須要在上班時間深蹲與伏地挺身，身為已經13職等的高級公務員，為什麼會把員工的尊嚴當作兒戲？」在這起案件中，不論是主管的管理方式還是事後的調查報告，都讓人難以接受。

呂秋遠表示，關於職場霸凌，首先要確認的是「自己遭遇的是不是霸凌」，如果是自己對工作沒有熱情、該負責的部分沒有做好，卻反過來責怪上司懲戒、同事排擠，這不叫霸凌，但若真的受到霸凌，他也提供10招自保方式，希望能幫助到有需要的人，詳細如下：

1、你得要有顆心臟：面對霸凌心臟要夠強壯，忍耐是沒有用的，不過，在確認這是否為霸凌之前，不用急著反擊，應該先找出問題在哪裡，不要輕易被那些流言打倒。

2、你得要存點底氣：要確認自己在工作表現上沒有太多問題，實力就是底氣，也是對抗霸凌的籌碼。

3、你得要有些勇氣：面對霸凌，自己必須要勇敢，該反擊就不用客氣，否則會讓自己越來越憂鬱，甚至懷疑自己在這裡沒有任何存在價值。

4、你得要找些背景：如果在公務機關，立委或市議員很好用；如果在私人公司，老闆的親戚也很好用。總之，每個人或多或少都有人脈，當受到欺負時，這些人脈就可以適時發揮作用。

5、你得要有點證據：當發現自己可能受到霸凌時，就要開始準備錄音筆，並且把所有簡訊、電子郵件留著，記得要備份。畢竟這是講求證據的時代，只要能留住證據，網路上會有很多人讓你反敗為勝。

6、你得要懂些法律：基本上，霸凌可能涉及違反勞基法、性別工作平等法、刑法等等的問題。如果不懂，江湖在走，律師要有，記得要認識律師朋友。

7、你得要幫助別人：看到別人被霸凌，請不要袖手旁觀，或為了所謂的派系而成為共犯，即使不方便露面，也可以私下幫忙蒐證。

8、你得要盡到本分：該做的工作要做，不要因為別人霸凌就擺爛，「你不能改變別人，但是可以控制自己」，若因為受到霸凌就讓自己無心工作，很有可能會成為未來主管清算的證據。

9、你得要做點事情：退讓只會讓霸凌者更囂張，蒐證完畢之後，該提告、到勞工局申訴等等，該做的都要做，只要有證據，就一定可以有反擊的機會。

10、你得要下定決心：真的不行，就離職吧！

最後，呂秋遠提醒，「請你務必要記得，你自己的健康，排名第一，任何事情，包括工作，都只是人生的一部分而已。」若嘗試反抗無果，千萬不要硬吞讓自己生病，能離開就離開，畢竟那樣的公司環境大概也不會有長久發展，「出來混，總是要還的。這句話，在任何領域都適用。」