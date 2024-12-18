　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

衛福部伏地挺身不算霸凌　呂秋遠10招自保嘆：怎把尊嚴當兒戲？

記者黃翊婷／綜合報導

衛福部日前公布霸凌案件調查結果，遭投訴主管職者都被判定霸凌不成立，其中包括要求下屬伏地挺身的長照司長，引發各界議論。律師呂秋遠直言無法理解，「為什麼衛生福利部的公務員必須要在上班時間深蹲與伏地挺身，身為已經13職等的高級公務員，為什麼會把員工的尊嚴當作兒戲？」他也提供13招自保方式供民眾參考，包含要存點底氣、要有點證據、要懂些法律等等。

▲▼衛福部次長呂建德。（圖／記者湯興漢攝）

▲衛福部次長呂建德。（資料照／記者湯興漢攝）

關於衛福部霸凌案件，次長呂建德14日表示，長照司伏地挺身事件，是鼓勵運動而非外傳的體罰，但確實不妥，司長已遭記過；調查本身嚴謹，且要尊重外部獨立委員。言下之意就是衛福部不會重啟調查。

[廣告]請繼續往下閱讀...

但時代力量黨主席王婉諭17日公開伏地挺身事件當事人的信件，對方表示在結束伏地挺身後，即使雙手顫抖仍得繼續辦公，這只是冰山一角，他最終選擇默默辭職，「究竟時間要到多長，傷害要到多深，才算構成霸凌？」

▲▼辦公室,職場。（圖／CFP）

▲呂秋遠認為，若受到職場霸凌，忍耐是沒有用的。（示意圖／VCG，與本案無關。）

對此，律師呂秋遠18日也在臉書發文直言無法理解，「為什麼衛生福利部的公務員必須要在上班時間深蹲與伏地挺身，身為已經13職等的高級公務員，為什麼會把員工的尊嚴當作兒戲？」在這起案件中，不論是主管的管理方式還是事後的調查報告，都讓人難以接受。

呂秋遠表示，關於職場霸凌，首先要確認的是「自己遭遇的是不是霸凌」，如果是自己對工作沒有熱情、該負責的部分沒有做好，卻反過來責怪上司懲戒、同事排擠，這不叫霸凌，但若真的受到霸凌，他也提供10招自保方式，希望能幫助到有需要的人，詳細如下：

1、你得要有顆心臟：面對霸凌心臟要夠強壯，忍耐是沒有用的，不過，在確認這是否為霸凌之前，不用急著反擊，應該先找出問題在哪裡，不要輕易被那些流言打倒。

2、你得要存點底氣：要確認自己在工作表現上沒有太多問題，實力就是底氣，也是對抗霸凌的籌碼。

3、你得要有些勇氣：面對霸凌，自己必須要勇敢，該反擊就不用客氣，否則會讓自己越來越憂鬱，甚至懷疑自己在這裡沒有任何存在價值。

4、你得要找些背景：如果在公務機關，立委或市議員很好用；如果在私人公司，老闆的親戚也很好用。總之，每個人或多或少都有人脈，當受到欺負時，這些人脈就可以適時發揮作用。

5、你得要有點證據：當發現自己可能受到霸凌時，就要開始準備錄音筆，並且把所有簡訊、電子郵件留著，記得要備份。畢竟這是講求證據的時代，只要能留住證據，網路上會有很多人讓你反敗為勝。

6、你得要懂些法律：基本上，霸凌可能涉及違反勞基法、性別工作平等法、刑法等等的問題。如果不懂，江湖在走，律師要有，記得要認識律師朋友。

7、你得要幫助別人：看到別人被霸凌，請不要袖手旁觀，或為了所謂的派系而成為共犯，即使不方便露面，也可以私下幫忙蒐證。

8、你得要盡到本分：該做的工作要做，不要因為別人霸凌就擺爛，「你不能改變別人，但是可以控制自己」，若因為受到霸凌就讓自己無心工作，很有可能會成為未來主管清算的證據。

9、你得要做點事情：退讓只會讓霸凌者更囂張，蒐證完畢之後，該提告、到勞工局申訴等等，該做的都要做，只要有證據，就一定可以有反擊的機會。

10、你得要下定決心：真的不行，就離職吧！

最後，呂秋遠提醒，「請你務必要記得，你自己的健康，排名第一，任何事情，包括工作，都只是人生的一部分而已。」若嘗試反抗無果，千萬不要硬吞讓自己生病，能離開就離開，畢竟那樣的公司環境大概也不會有長久發展，「出來混，總是要還的。這句話，在任何領域都適用。」

我其實不太能理解，為什麼衛生福利部的公務員必須要在上班時間深蹲與伏地挺身，身為已經13職等的高級公務員，為什麼會把員工的尊嚴當作兒戲？對於這些公務員的奇特管理方法，以及最後的調查報告，很難讓人接受。所以，我還是提供一些想法給我們這些平凡人，...

呂秋遠發佈於 2024年12月17日 星期二
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
主持尾牙「黑衣人全現身」！　曲艾玲驚曝：辣妹都衝上台
六月「同框鮮肉教練」還坐李易對面！　3人互動畫面曝
逼跳健康操、輪值「深蹲隊長」　涉霸凌對話截圖曝光！
快訊／越晚越冷　7縣市低溫特報
快訊／恐怖意外！　台南男「捲進輸送帶」慘死
快訊／旅客闖阿里山鐵軌被撞　旅行社、導遊開罰出爐
鉛筆屎恐是大腸癌！　醫示警：7大症狀快就醫
六月認色聊鮮肉教練「嘴砲失了分寸」！　李易揭早婚沒磨合

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

來台旅客消費力下滑　觀光署首訂目標：明年日均消費195美元

立委喊「師師也要喝鮮奶」　農業部長允諾：納入考量　

照電腦斷層！驚見他胃中「20多顆白點」　醫問一句秒笑出來

快訊／越晚越冷「7縣市低溫特報」　今明急凍跌破10度

ChatGPT問世2年！不想被AI取代工作　先讓自己搞懂「3件事」　

解微積分幾乎全對「只花幾10秒」　中正理科生驚：GPT太強了

旅客闖阿里山鐵軌　觀光署將開罰旅行社5萬、導遊1.5萬元

下體常濕一片！妹子「愛上1物」惹火媽　過來人驚：不正常

「鉛筆屎」恐是大腸癌！醫示警「出現7大症狀」：快就醫

中油開年薪150萬！　「外派地點」卻嚇壞PTT：命得夠硬

Sana裙子沒拉好　女保鑣箭步上台幫整理

#長髮哥 勸戒中捷兇嫌 引用《鋼鍊》等價交換原則

向佐痛心「電影摸鼻子」成話題　當向華強兒子「吃麥當勞也被罵」

李洪基x鄭容和〈陣雨〉　兩大主唱飆歌好過癮

【泰格與雪兒】OMI業配

遇大批重機瘋狂「逆向超車」　掀網戰二輪：明顯違規別護航

林照雄臨終「道謝小亮哥」　鳥來嬤淚憶：他是我的恩人

狂搶 #周杰倫 門票！　最大 #黃牛集團 被逮幕後3駭客曝

【泰格與雪兒】男友媽媽的控制欲

羅志祥揭同台蔡依林黑歷史　不敢再脫了：從那一刻封頭！

來台旅客消費力下滑　觀光署首訂目標：明年日均消費195美元

立委喊「師師也要喝鮮奶」　農業部長允諾：納入考量　

照電腦斷層！驚見他胃中「20多顆白點」　醫問一句秒笑出來

快訊／越晚越冷「7縣市低溫特報」　今明急凍跌破10度

ChatGPT問世2年！不想被AI取代工作　先讓自己搞懂「3件事」　

解微積分幾乎全對「只花幾10秒」　中正理科生驚：GPT太強了

旅客闖阿里山鐵軌　觀光署將開罰旅行社5萬、導遊1.5萬元

下體常濕一片！妹子「愛上1物」惹火媽　過來人驚：不正常

「鉛筆屎」恐是大腸癌！醫示警「出現7大症狀」：快就醫

中油開年薪150萬！　「外派地點」卻嚇壞PTT：命得夠硬

選罷法議事錄確認爆衝突　國民黨喊要開會、民進黨嗆怕罷免

議事錄指「被擋門外的」綠委缺席、白委請假　綠營痛批睜眼說瞎話

少婦遭手指性侵！推拿師噁辯「拉開氣結」　女兒在旁全程觀看

創最高海拔防疫記錄！走路4hrs把40公斤「浪犬+籠」扛下玉山

泰金寶卡位AI伺服器　股價創4年多來新高價位

軍官受訓苦悶和女友裸聊截圖欣賞　同袍偷走竟分享朋友看光光

45.2%民眾贊成「提高罷免門檻」　黃暐瀚籲三思：國民黨等於沒收罷免

抽到成功嶺「虎威部隊」2度放鳥！役男：我有打電話...下場曝

駁美國學者善學改善解放軍侵擾透明度論

牛排教父開賣和牛涮涮鍋！套餐1480元起「全程桌邊服務」

尖叫雞賣力詮釋陳奕迅《浮誇》　狂破音仍堅強演唱網笑：快斷氣

生活熱門新聞

快訊／10級強風要來了　越晚越冷最低溫時間曝

好市多賣SK-II　專櫃價差1倍網曝原因

你家在斷層帶上？經濟部公告3條斷層帶的範圍

獨／「請幫助我完成學業」建中畢業生1天募得74萬　留德夢不中斷

雪碧驚傳「私密片」外流！　還原過程自嘲：出名到國外了

好市多「獨家商品」險被A走　她出大絕找回

奧客要求拿公仔遭拒　羞辱店員白癡窮人

翁喝魚湯掛急診！大腸充滿鮮血、黑便

快訊／5縣市低溫特報！急凍跌破10度

士林夜市「神顏值打工妹」IG曝光！　日文超溜征服辣模

蝦皮「1服務」無預警結束！大票用戶哀號：小確幸沒了

冷氣團襲台「134人OHCA」！醫示警4件事別做

用LINE送禮「被好友退回」！過來人反笑了

嘉南地震增4倍　學者示警「大震前兆」：留意這3條斷層

更多熱門

相關新聞

衛福部認「深蹲」非霸凌　職場霸凌自保10招一次看

衛福部認「深蹲」非霸凌　職場霸凌自保10招一次看

我其實不太能理解，為什麼衛生福利部的公務員必須要在上班時間深蹲與伏地挺身，身為已經13職等的高級公務員，為什麼會把員工的尊嚴當作兒戲？對於這些公務員的奇特管理方法，以及最後的調查報告，很難讓人接受。

人事總處主管嗆喪假同仁「快燒一燒」　霸凌成案將遭懲處

人事總處主管嗆喪假同仁「快燒一燒」　霸凌成案將遭懲處

重查4年前「同仁疑遭霸凌輕生」　健保署回應

重查4年前「同仁疑遭霸凌輕生」　健保署回應

人事總處也爆霸凌！喪假同仁「遭譏快燒一燒」

人事總處也爆霸凌！喪假同仁「遭譏快燒一燒」

秘書處長遭控霸凌還不倫　行政院回應：展開調查中

秘書處長遭控霸凌還不倫　行政院回應：展開調查中

關鍵字：

衛福部霸凌呂秋遠

讀者迴響

熱門新聞

六月被爆暈船「188cm鮮肉奶狗」近3年　男方有女友雙劈

六月與李易恩愛消毒婚變　遭爆曖昧色聊小20歲滑雪教練

六月「發現李易外遇」還查到親密照

連續姦殺犯大赦後出家　76歲再性侵弱女

中捷兇嫌就寢時間連吞16顆電池　室友也沒發現

父親被騙70萬　兒子一人扮3角「通通騙回來」

翻車了！ETF「00637L」驚爆3229萬違約交割

快訊／10級強風要來了　越晚越冷最低溫時間曝

好市多賣SK-II　專櫃價差1倍網曝原因

「男保母」曖昧六月手法曝　遭PO網公審慣性劈腿

網美直播完身亡！友人爆：拒絕乾爹遭殺害

人妻幫洗澡！神手一掏「摸出睪丸癌」　老公確診卻笑了

你家在斷層帶上？經濟部公告3條斷層帶的範圍

獨／「請幫助我完成學業」建中畢業生1天募得74萬　留德夢不中斷

雪碧驚傳「私密片」外流！　還原過程自嘲：出名到國外了

更多

最夯影音

更多

Sana裙子沒拉好　女保鑣箭步上台幫整理

#長髮哥 勸戒中捷兇嫌 引用《鋼鍊》等價交換原則

向佐痛心「電影摸鼻子」成話題　當向華強兒子「吃麥當勞也被罵」

李洪基x鄭容和〈陣雨〉　兩大主唱飆歌好過癮

【泰格與雪兒】OMI業配

熱門快報

好市多熱議新品開箱

好市多熱議新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱好市多評價兩極的食品，幫大家排雷省荷包！

解鎖包租代管 房東必學！

解鎖包租代管 房東必學！

面對複雜的租屋管理，常覺得心累嗎？搞懂包租代管，專業流程讓你當個輕鬆房東！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面