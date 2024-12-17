衛福部要重查4年前「同仁疑遭霸凌輕生」　健保署：一切配合調查

▲健保署長石崇良。（圖／記者洪巧藍攝，資料照）

記者趙于婷／台北報導

衛福部上周公開霸凌案調查結果，3位司長及副署長霸凌皆不成立，引發外界關注，其中衛福部主秘兼任社保司長（已免兼）劉玉娟被爆出4年前在任職健保署台北業務組長期間，有同仁輕生，衛福部部長邱泰源也承諾重啟調查。對此，健保署署長石崇良今回應，一切配合部內調查。

立法院衛環委員會昨邀請衛福部針對「所屬機關有關霸凌事件之調查檢討」進行專題報告。民眾黨立委陳昭姿一上台就拿出民眾陳情，內容直指本次同樣涉霸凌案的劉玉娟，2020年擔任健保署台北業務組組長期間，組內曾有一位紀姓同仁在家輕生，但調查結果卻是紀姓員工因憂鬱症想不開。

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陳昭姿質疑：「現在劉玉娟已經升到衛福部主秘，這次霸凌案調查結果，在官官相護之下誰敢說？」

對此，邱泰源昨日回應，紀姓員工家屬希望能重新調查，若出現新事證，就一定會再調查，重新徹查2013到2020年間是否有霸凌以及該員輕生原因，「只要證據超越調查內容，就是新事證，一定繼續展開調查，調查到水落石出。」

石崇良則在今日下午出席活動時回應：「一切配合部內調查。」

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