人事總處主管嗆喪假同仁「快燒一燒」　霸凌成案將遭懲處

▲行政院人事行政總處的霸凌通報平台剛成立，機關內卻也爆出霸凌案。（圖／資料照）



記者陳家祥／台北報導

近日政府機關霸凌事件頻傳，行政院人事總處才宣布霸凌通報平台正式上線，沒想到網上就爆出「行政院人事總處霸凌慣犯」投訴。對此，人總表示，接獲檢舉後即邀請律師、心理諮商師等組成調查小組，經人事行政總處職場霸凌申訴評議會審議後，「決議認為職場霸凌事件屬實，霸凌成立」，後續將根據調查結果，依公務人員考績法等相關規定議處。

有基層人員向「公務之聲靠北電台」投訴，「我們是一群長期忍受霸凌的基層公務機關人事人員，我們要投訴的是現在窩在人事總處的霸凌慣犯」，長期以來，對方在不同機關擔任主管期間，持續性對基層同仁進行精神凌虐及不當對待，舉止誇張離譜，嚴重影響同仁身心健康，甚至造成不少人提前辭職、退休或調職逃離。

投訴人表示，這位「霸凌慣犯」經常辱罵部屬，言語暴力包括「白癡、智障、混帳、腦袋有問題、是我遇過最笨的」等羞辱詞彙層出不窮，甚至拍桌咆哮尖叫，令同仁飽受長期心理壓力，身心俱疲。此外，不僅限於精神霸凌，還有無人性的言論，如同仁請喪假時竟說「為什麼不趕快燒一燒」，面對請流產假的員工，更冷血表示「早上處理完，下午可以上班了」。

更加離譜的是，這位主管還將部屬當成「家奴」般使喚，要求秘書或部屬準備三餐、辦私事、丟家中垃圾廚餘，甚至陪她購物、幫忙洗碗、開車接送，無所不用其極。有投訴人指出，對方甚至要求秘書請假到自家修水電，嚴重違反公務倫理與法規。

針對同仁被投訴過去任職其他主管機關人事處處長期間職場霸凌同仁一案，人總表示，日前接獲申訴檢舉，即基於人事主管機關指揮監督權責，邀請律師、心理諮商師等組成調查小組，調查報告經人事行政總處職場霸凌申訴評議會審議，「決議認為職場霸凌事件屬實，霸凌成立」。後續將依調查結果建議，依公務人員考績法等相關規定議處。