人事總處也爆霸凌！喪假同仁「遭譏快燒一燒」6痛訴全看怒

▲勞動部勞發署北分署前署長謝宜容的霸凌案掀起全台震怒。（圖／記者黃哲民攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

近日政府機關霸凌事件頻傳，從中央部會到地方政府都陸續有檢舉或申訴案傳出。行政院人事總處才宣布，行政院霸凌通報平台正式上線，沒想到網上就爆出「行政院人事總處霸凌慣犯」投訴，掀起網友議論。

有基層人員向「公務之聲靠北電台」投訴，「我們是一群長期忍受霸凌的基層公務機關人事人員，我們要投訴的是現在窩在人事總處的霸凌慣犯」，長期以來，對方在不同機關擔任主管期間，持續性對基層同仁進行精神凌虐及不當對待，舉止誇張離譜，嚴重影響同仁身心健康，甚至造成不少人提前辭職、退休或調職逃離。

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投訴人表示，這位「霸凌慣犯」經常辱罵部屬，言語暴力包括「白癡、智障、混帳、腦袋有問題、是我遇過最笨的」等羞辱詞彙層出不窮，甚至拍桌咆哮尖叫，令同仁飽受長期心理壓力，身心俱疲。此外，不僅限於精神霸凌，還有無人性的言論，如同仁請喪假時竟說「為什麼不趕快燒一燒」，面對請流產假的員工，更冷血表示「早上處理完，下午可以上班了」。

更加離譜的是，這位主管還將部屬當成「家奴」般使喚，要求秘書或部屬準備三餐、辦私事、丟家中垃圾廚餘，甚至陪她購物、幫忙洗碗、開車接送，無所不用其極。有投訴人指出，對方甚至要求秘書請假到自家修水電，嚴重違反公務倫理與法規。

投訴內容中也提到，對於「看不順眼」的部屬，對方更是進行逼退與打壓，「好幾位年輕科長是寧願辭掉鐵飯碗，也不願意再跟他共事」。對方還常召開所謂的「整肅批鬥大會」，當眾羞辱某位科長或同仁，並要求其他同仁附和，營造高壓恐怖氛圍。此外，曾為了揪出檢舉者，該主管曾發動「傳話遊戲」逼迫員工自清，導致有同仁崩潰想輕生，讓人心寒不已。

此外，這位主管無時差的緊迫盯人，部屬的電話和LINE必須24小時待命，「常常反覆指示不同的方向，令人無所適從也就算了，但明明是自己的指示，最後又會反過來指責部屬亂搞亂弄害了他。」

投訴人強烈呼籲，這樣的「霸凌慣犯」不該繼續留在公務體系，並指出相比近期爆出的勞動部勞發署北分署前署長謝宜容、海科館館長等職場霸凌案件，這位人事總處的主管惡行更是有過之而無不及，「對於我們這些被對方欺負到崩潰，甚至整家庭都受影響，心裡到現在都還有PTSD的人事人員，真的，希望還給我們公道。」

貼文瞬間引爆議論，「真的通通移由司法去調查吧，別再消耗人事人員的能量了」、「第二點那個是人該說的話嗎？」「每一條都很嚴重，上級可以開始調查了」、「單第三點如屬實，政風或廉政署能否查一下」、「不是啊，剛上線的霸凌平台不就是人總在維護的嗎？這……」