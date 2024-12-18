南港路邊「突現超長人龍」　一票人撞見：太誇張！居民吐真相

▲飲料店外大排長龍。（圖／翻攝自臉書／我是南港人）

記者周亭瑋／綜合報導

台北一名網友昨日行經南港興華路時，發現手搖店外大排長龍，忍不住拍照PO網。對此，就有網友認出，那區有不少手搖飲店，可謂「一級戰區」，而附近住戶也留言解答。

網友昨（17）日在臉書社團「我是南港人」PO出照片，驚呼「這會不會排太長了啊！」只見這間「再睡5分鐘」店外，出現一長條人龍，一路延伸到旁邊的人行道；就有人解釋，該店新開幕推出3天「買一送一」的活動，當天是最後一天了，所以才會排得這麼誇張。

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對此，網友們紛紛回應，「再等五十分鐘」、「這牌子會排隊喔」、「是紅糖為基底，不愛甜的人肯定會覺得太甜」、「超誇張」、「應該過沒多久，就都不用排隊了」、「為了早起排隊無法再睡五分鐘」、「肯定是有開幕活動，才會一堆人」。

而不少附近住戶看完則表示，「買一送一才排隊吧」、「剛經過，一堆人」、「這附近只有迷客夏、鶴茶樓、COCO和孝廉，終於有新店了」、「全部都買一送一哦！開幕前3天」。

另外，鮮果手搖飲品牌「Mr.Wish」祭出限時2周「2大飲品買1送1」活動；CoCo周三好友日，則推出「大杯日焙珍珠鮮奶茶買1送1」活動，2杯下殺80元，換算下來單杯只要40元，且糖度、冰量可任選，，限時1天開放於官方LINE領券，每人最多可獲2張，限於都可訂線上點單平台使用。