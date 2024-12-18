中油開年薪150萬！　「外派地點」卻嚇壞PTT：命得夠硬

▲中油加油站。（圖／記者廖婕妤攝）

記者周亭瑋／綜合報導

台灣中油公司最近招募一名環安管理師，年薪落在150萬以上，需外派至中非國家查德，同時公司會提供食宿、每月2天特休及來回機票。消息也掀起熱烈討論，許多鄉民發現，查德早被外交部領事事務局列為「紅色旅遊警示」，搖頭直呼「以那邊的風險，才150萬哪夠啊」、「命得夠硬」。

從求職網上發布的徵才訊息可見，台灣中油公司欲招募一名全職的HSE（環安）管理師，工作地點在中非查德，主要負責工作危險與安全分析、確認現場計畫和相關程序，並組織、規劃和參與現場查核及稽核，準備所有相關報告，還得召開安全協調會議、領導和協調油田區緊急應變小組等。

[廣告]請繼續往下閱讀...

在待遇部分，年薪150萬以上，公司也會提供食宿、運動娛樂器材、每三個月至半年往返居住地及查德的來回機票、每月2天特休（1年24天）；另外，還有合約期滿的離職金，為工作期間總基本薪資的5%。

▲中油徵環安管理師。（圖／翻攝自104人力銀行）

然而，鄉民看到工作地在查德後，紛紛洗版表示，「呵呵，小心被綁架」、「這危險加給包含了台灣價值」、「查德那鳥地方是拿命賭？」「外派150萬？搞笑嗎？不如選越南鋼鐵」、「根本是全世界最鳥的地方了，300萬都太少」、「太少了，至少兩倍比較合理」。

的確，外交部領事事務局早在9月，就對查德發布了「紅色旅遊警示」，指出查德自5月總統大選後，政局持續不穩，國際遊客綁架案件頻傳，恐怖組織博科聖地在查德湖地區也十分猖獗，所以建議遊客避免前往人群聚集的市集或宗教場所等。