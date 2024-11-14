鬆餅堡搶爆！他IP日本3分鐘就拿到　內行1招吃到了：不用排啊

▲厚鬆餅堡掀起排隊熱潮。（圖／記者鄭遠龍攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

台灣麥當勞13日首賣日本早餐McGriddles「厚鬆餅堡系列」，引發排隊搶買熱潮。有一名網友發文，稱自己用自助點餐機點鬆餅堡，不僅不用排隊，3分鐘內就拿到餐點，文中還曬照炫耀，令一票人驚呆。結果，就有人發現1細節後恍然，「馬的，騙我」、「IP錯誤」、「人家排中文版的，你排錯了。」

有網友今（14）日早上快8點時，在PTT的Gossiping板問卦「驚 麥當勞鬆餅堡不用排隊」，看到新聞說吃鬆餅堡要排隊，他就起了個大早去吃，「現場沒人排隊，自助點餐3分鐘內拿到。」原PO文中還貼出鬆餅堡的照片，「大家幫我確認一下，怕我點錯才沒排隊。」

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看到照片後，就有人驚嘆號連發，「恭喜」、「我這邊的自助掛了只能排隊，而且還賣完了哈哈」、「哪家麥當勞？我坐高鐵過去。」結果，有網友仔細一看，發現原PO的IP根本在日本，「人家排中文版的，你排錯了」、「每日詐騙！」「喔！IP錯誤廢文。」

值得注意的是，其中有人留言，「我昨天點歡樂送，也不用排啊」、「我剛剛從歡樂送點，也是20分鐘內就拿到，現在都快吃完了」，想嚐鮮的民眾不妨明日試看看。

麥當勞McGriddles「厚鬆餅堡系列」13日起限時35天上市，當天全台各門市從早上5點就擠進滿滿人潮，包括歡樂送、得來速也是點單接不完，不少門市則陸續貼出「已售完公告」，最早有8點多就賣光，最晚也在10點左右就幾乎賣光。

對此，業者表示：「麥當勞『McGriddles厚鬆餅堡系列』上市後頗受顧客喜愛，部分餐廳目前暫時售完；目前正補貨中，將於到貨後恢復供應，感謝顧客支持。」意指恐有部分門市明日不一定會販售厚鬆餅堡，須看門市補貨狀況而定。

麥當勞McGriddles「厚鬆餅堡系列」推出「豬肉蛋厚鬆餅堡」、「豬肉厚鬆餅堡」及「火腿蛋厚鬆餅堡」共3口味選擇，使用印有麥當勞LOGO的楓糖厚鬆餅皮，分別夾入香煎豬肉片、香煎火腿片，再放進太陽蛋佐以切達吉事及楓糖醬，打造鹹甜口感，單點售價69元起，即日起至12月17日早餐時段開賣或售完為止。