八曜和茶「北部人排4小時」才喝到　他驚：這麼好喝嗎？網曝原因

▲八曜和茶「新北三重台北橋店」開幕排爆。（圖／記者蕭筠攝）



網搜小組／劉維榛報導

高雄手搖飲「八曜和茶」雙北首間分店開在三重，昨（8日）一早就排爆人潮，最後一位客人要等到晚上10點才能拿到，現況非常之誇張。對此，有網友一臉困惑求問「有這麼好喝嗎？」引來網友熱議，「超扯欸，我朋友排了4小時」、「台中沒人買」；還有人認為「排隊喝起來得比較爽！」

一名網友在PTT表示，八曜和茶雙北第一家店在昨天開幕，「這排隊人潮繞了好幾圈，應該超過200公尺吧，有夠誇張！」對此，原PO好奇飲料有什麼魔力，「八曜有這麼好喝嗎？」

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一票網友紛紛看傻，「超扯欸，我朋友排了4小時」、「有夠無聊，明明就很普」、「中南部的平凡飲料店，台北也能大排隊」、「到台中買還比較快，我是覺得還行，但排這麼長頗呵」、「台中沒人買」、「寧願喝50嵐」、「彰化根本沒啥人喝，完全不用排」、「台北茶魔現有還有在排隊嗎」、「我此時在東海店，前面大概三組」、「神經耶，那邊到處都是飲料店」、「難道是開幕免費嗎，排成這樣」、「台南熱潮已退」。

也有網友笑虧，現代人總是喜歡一窩蜂盲從，「台北人排的是優越感辣，懂不懂」、「只有台北人才需要排隊的東西」、「 好不好喝根本就不重要，重要的是排隊的感覺，排隊喝起來得比較爽」、「重點是排隊，飲料只是順便買一下」、「台灣人就是愛排隊！笑爛」、「台北人是多愛排隊？這很誇張的等級了」。

說起美食，台人總能很有耐心排隊嚐鮮，日本連鎖牛丼品牌「すき家（SUKIYA）」對北部人來說，是熟悉的宵夜好選擇，但對南部人說可說是非常新奇的美食，一名高雄人驚呼，4日深夜經過九如店，發現許多民眾還在排隊等內用，讓他感到十分訝異。照片曝光後，網友也看傻「新北很多家，以為都沒人要吃」、「原來是高雄第一家，台北很多家」。

▼深夜2點一票人仍排隊等內用。（圖／翻攝路上觀察學院）





