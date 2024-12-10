墊腳石書局「罕見超肥人龍」搶買1物！　網驚喊：苦站3小時

記者周亭瑋／綜合報導

近年來，許多傳統書局遇瓶頸熄燈，當然也不乏努力轉型的。就有網友最近發現，墊腳石書局外竟出現罕見的排隊人龍，後來才知原來大家是為了《職業棒球》12月號雜誌；而不少人也表示，直接選擇網購。

一名網友日前在Threads發文提到，經過墊腳石書局時，撞見大批民眾在門口排隊，甚至出現折返排的情況，不禁好奇大家究竟在排什麼？

還有人則已知曉緣由，表示這些排隊人潮是為了買《職業棒球》12月號雜誌，更忍不住哀號「會長，墊腳石物流還沒來，所以大排長龍了。」

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▲中華隊奪冠合照。（圖／翻攝自tsaimimi0416）

對此，網友們紛紛回應，「上次看到書店大排長龍，是買演唱會門票呢XD」、「在上班無法排隊的我...直接網購」、「照片左側穿綠色棒球外套的男生，已經站3小時了，雜誌到底什麼時候才會到」、「博客來要刷多幾次，我也是刷好幾次才買到」、「喔買尬！我有請中壢墊腳石幫忙留一本，店員說他們通常下午進貨」、「你們知道博客來又可以預購了嗎」、「經常光顧重南店，沒看過排成這樣的」、「太狠了」、「有多久沒看過書店大排長龍了」、「可能要十刷才能滿足大家」。

值得一提的是，4大通路包括全家、7-11的店內機台及博客來、誠品的網路書店，都有開放預購，時間為9日晚間6時至11日晚間6時。