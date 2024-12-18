道瓊創下46年最長連9跌紀錄　美股卻不恐慌原因曝

▲美股。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

美國股市最具指標性的道瓊工業指數於17日下跌267點，跌幅達0.6%，連續9個交易日收黑，寫下自1978年2月以來最長連跌紀錄，當時美國總統仍是卡特（Jimmy Carter）。

綜合外電報導，道瓊這波跌勢並未引發市場恐慌。根據FactSet數據，過去8個交易日道瓊總計僅下跌約3%，跌幅相對溫和，主要的賣壓也集中於道瓊成分股，並未全面擴散至其他主要指數。

那斯達克指數受惠於科技巨頭及人工智慧（AI）熱潮，今年持續飆升，雖然周二也下跌0.32%，但仍保持相對強勢。標普500指數則下跌約0.39%。

Truist投資顧問服務公司首席市場策略師勒納（Keith Lerner）指出，「資金持續流向科技股，這正是目前市場的主軸：AI和科技是投資焦點。」

道瓊近期跌勢的主要原因之一，是聯合健康集團（UnitedHealthcare Group）股價大幅下挫。該公司本月累計下跌18%，起因於其執行長湯普森（Brian Thompson）遭槍殺的悲劇。此外，總統當選人川普（Donald Trump）近日宣示將打擊藥品產業中間商，進一步拖累該公司股價。

市場焦點現已轉向美國聯準會（Fed）18日的利率決策會議。市場普遍預期，聯準會將再降息0.25個百分點，但官員可能暗示2025年將放慢降息步伐。

儘管道瓊指數連續走跌，但年初至今仍上漲16%，距離11月選舉日也高出約1,500點，漲幅約3.5%。選後市場一度強勢反彈，投資人對於未出現重新計票或法律訴訟鬆了一口氣，也對川普推動減稅及放寬監管的承諾抱持樂觀期待。

勒納表示，「選後，投資人只關注川普政策的正面部分；但到了明年，市場勢必得面對政策的正反兩面。」他指出，市場對川普提高關稅及大規模驅逐移民的威脅有所疑慮。

根據FactSet數據，道瓊指數上一次連跌10天以上已經要追溯至1974年，當時連跌達11個交易日。

美國安本利資產管理公司（Ameriprise）首席市場策略師薩格林本（Anthony Saglimbene）則認為，這波跌勢不代表市場前景轉壞，而是反映近期漲幅過後的獲利回吐。他表示，「這也代表市場對於明年川普政府的政策風險與機會，進行了一次適度的重新評估。」

他進一步指出，市場仍在觀望川普第二任期的政策議程，能否真正實現目前股市所反映的經濟成長預期。