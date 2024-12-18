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防川普斷軍援！　北約接手美國主導烏克蘭援助工作

▲美國總統當選人川普。（圖／路透）

▲美國總統當選人川普。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合報導

北大西洋公約組織（NATO）已接手由美國主導的西方對烏克蘭軍事援助協調工作，這項計畫原訂在數月前完成，但經過延宕後，終於於12日正式啟動。外界普遍認為，這一舉措旨在加強對烏克蘭的支持機制，並在即將上任的美國總統當選人川普（Donald Trump）對北約持懷疑立場的背景下，確保援助不致中斷。

這項安排使北約在烏克蘭對抗俄羅斯入侵的戰爭中扮演更直接的角色，儘管北約仍未派遣自身軍隊參戰。然而，外交人士坦言，北約接手援助協調後的實際影響有限，因美國在北約中具有主導地位，並提供絕大部分援助，若川普上任後削減美國對烏克蘭的支持，烏克蘭戰局恐將受到重大打擊。

川普即將於明年1月就任，他曾表示希望迅速結束烏克蘭戰爭，但未明確提出具體方案。他一向批評美國對烏克蘭提供大量財政與軍事援助的規模過大。

北約新設立的「烏克蘭安全援助與訓練任務」（NATO Security Assistance and Training for Ukraine, NSATU）總部設在德國威斯巴登（Wiesbaden）的克雷軍營（Clay Barracks），該地為美軍駐歐基地。據知情人士向《路透》透露，該任務現已全面運作，儘管未公開延遲的具體原因。

北約軍事總部（SHAPE）表示，NSATU已逐步接管原由美國及其他國際組織負責的烏克蘭軍事援助協調工作。北約歐洲盟軍最高司令、陸軍上將卡沃利（Christopher G. Cavoli）指出，「NSATU的工作旨在使烏克蘭處於更有利的地位，進而鞏固北約的安全，確保歐洲及北美10億人的和平與繁榮。」

卡沃利強調，「這對烏克蘭及北約而言都是重要的一天。」

過去，由美國主導的「拉姆施泰因集團」（Ramstein Group）負責協調西方對烏克蘭的軍事援助。該臨時聯盟成員國約50個，名稱源自首次會議地點——德國的拉姆施泰因美軍基地。

川普在第一個總統任期內曾威脅退出北約，並要求盟國將國防支出提高至國內生產總值（GDP）的3%，遠高於北約設定的2%目標。

目前，華府的拜登政府正加緊將更多武器運送至基輔，以因應川普可能削減軍事援助的擔憂。

根據規劃，NSATU將部署約700名人員，分布於北約軍事總部（SHAPE）比利時基地，以及設立在波蘭和羅馬尼亞的後勤樞紐。

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