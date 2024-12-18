陸網瘋傳「離奇怪招」免排隊逛故宮！一堆年輕人在學　遊客看傻

▲北京故宮爆亂象。（圖／翻攝微博）



記者柯振中／綜合報導

近日大陸網路上盛行一份攻略，教導民眾不必排隊就能進入北京故宮遊覽的方式，只要乘坐輪椅就能達成，離奇的情況在網路上引起亂象，甚至還有店家在附近擺攤出租輪椅，令人看了直搖頭。

綜合陸媒報導，近日有網友指控，有遊客為了簡化安全檢查環節、節省檢查時間，竟花錢租用輪椅，利用無障礙通道進入故宮，甚至有人因為感受了輪椅的便利，特地在網路上分享，引起大量討論，也因此有許多年輕人跟風租輪椅逛故宮。

事件在網路上發酵以後，陸媒《新京報》的記者到北京故宮附近走訪，結果發現有些店家除了主要業務以外，還提供了輪椅租賃服務，窗戶更是貼有租賃廣告，還附有承租人的電話。

▼北京故宮爆亂象。（圖／翻攝微博）



此外，有遊客表示，這些輪椅看起來相當正常，一般人根本不會知道，健全的人也可以使用輪椅，直到後來店家熱心推銷，告知「租輪椅不用排隊」，了解的人才愈來愈多。

後續陸媒的記者與同伴預約了門票，並且租用輪椅進入。而無障礙通道的工作人員看見後，便主動上前引導，查核證件、門票，以及是否攜帶危險物品後，並未過多檢查，就讓記者與同伴得以進入，整個過程不到1分鐘。

▼北京故宮爆亂象。（圖／翻攝微博）



對此，北京故宮的工作人員說，推輪椅入內，僅限本人、一名陪同人員通過，只要輪椅符合安全標準，就能自行攜帶，但詳情還是要以現場為主。