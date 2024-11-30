陸生團訪故宮　蕭旭岑批賴政府：用橙色警戒恐嚇國人

▲蕭旭岑在故宮接受訪問。（圖／記者呂佳賢攝）



記者蔡紹堅／台北報導

陸生團30日上午參訪故宮，馬英九基金會執行長蕭旭岑表示，故宮是兩岸的連結，所以去年、今年都安排這個行程，也利用這樣的機會向兩岸政府喊話，希望基於兩岸要交流、要互惠，重啟兩岸的旅遊、觀光等交流，「特別是我方政府一直祭出禁團令，也用橙色警戒恐嚇國人。」

蕭旭岑提到，去年陸生團來台，就有安排故宮的參訪，今年還是一樣，因為故宮是兩岸的連結，大陸的師生也都非常期待今天故宮博物院的行程。

蕭旭岑說，這兩天非常巧，有碰到一些熱情民眾主動過來，說覺得這個團對兩岸的交流、對台灣非常好，也因此對兩岸恢復熱絡重新燃起一絲希望。

▼陸生團參觀故宮。（圖／記者呂佳賢攝）



蕭旭岑指出，他也利用這樣的機會來向兩岸的政府喊話，希望基於兩岸要交流、要互惠，重啟兩岸的旅遊、觀光等交流。

蕭旭岑強調，特別是我方政府一直祭出禁團令，也用橙色警戒恐嚇國人，這是需要調整的，「到目前為止，我們還是維持疫情時候的限制，對大陸來的團有過多的審核跟不必要的程序作業，造成很多團都沒辦法來台。」

參訪團前一日在文化大學交流時，大陸奧運金牌選手馬龍與台灣好手切磋，蕭旭岑稱是「兩岸乒乓」，被質疑「矮化」。對此，蕭旭岑表示，根據中華民國憲法，兩岸、台灣跟大陸地區本來就屬於一個國家，「我根據憲法講，民進黨立委還有意見，那就去修憲啊，不敢修就請乖乖遵照憲法，不要再提新兩國論，製造兩岸緊張。」

蕭旭岑指出，「去年的丁寧，今年的馬龍，在台灣這麼多喜愛桌球的民眾都感到非常的振奮，這是一個非常好的情況，我真心呼籲民進黨這些政客，不要再用意識形態毒害台灣人，台灣人要有自信，真正的台灣人是接納大陸同胞的。」

蕭旭岑說，他覺得賴清德政府要利用這個時機，在美國新總統川普上台前調整，讓兩岸能真正恢復過去的交流，才能避免走向衝突，降低戰爭的可能性。