故宮「霸凌申訴掛0」　立委：沒投訴不代表沒發生

▲國立故宮博物院表示，在勞動部職場霸凌案爆發後，目前故宮並未接獲申訴。（圖／資料照）

記者林育綾／台北報導

勞動部職場霸凌案延燒後，行政院下令各部會清查，甚至可追溯至過去10年，而今（4日）立法院針對國立故宮博物院預算案質詢及審查，立委葛如鈞也關切故宮是否有接獲相關投訴，故宮院長蕭宗煌表示，在勞動部事件發生後沒有。葛如鈞也提醒，沒有投訴，不代表真的沒有發生，故宮應更謹慎來了解。

行政院下令各部會清查霸凌相關案件，教育部、衛福部、經濟部、交通部等紛紛爆出申訴。立委葛如鈞今日也關切，在行政院下令後，故宮有無接獲霸凌投訴？蕭宗煌回應，在勞動部事件之後沒有，不過今年8月有接獲一起申訴，是發生在勞動部案件之前，目前正在調查中。

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▲立委葛如鈞認為，沒有申訴，不代表真的沒有霸凌案發生。（圖／記者林育綾攝）

葛如鈞表示，「沒有申訴，不代表真的都沒有發生」，如今行政院已下令追查，各部會也紛紛出現投訴，故宮應該要更小心針對這些情況去了解，「難道故宮真的特別和平嗎？妳有信心未來都是零件嗎？」

蕭宗煌說，霸凌有其定義，申訴也有管道，目前能確定的是，正式的霸凌申訴案現在沒有，但對同仁關心會持續。葛如鈞也說，「難道霸凌的定義，故宮跟大家會不同嗎？期望能夠持續的了解、追蹤。」

▲故宮院長蕭宗煌表示，會持續了解。（圖／記者林育綾攝）