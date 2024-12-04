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故宮禮品價格滿意度低！觀光客只買得起「1包乖乖」還比外面貴2倍

▲▼故宮翠玉白菜乖乖。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲民眾對故宮禮品的價格合理性，滿意度偏低。（圖／記者蔡紹堅攝）

記者林育綾／綜合報導

故宮文創商品近年與多品牌跨界聯名，不斷創新，不過旅客對故宮禮品的滿意度其實偏低，主要是價格昂貴，有立委提到，一本筆記本要價680元「打開來裡面什麼都沒有」，還有不少遊客逛了老半天，只買得起一包翠玉白菜圖像的乖乖，價格還比外面一般乖乖貴2倍，而且吃完就沒了，認為故宮應該開發更具有紀念意義和價格合理的文創品。

立法院今（4日）召開教育及文化委員會，審查有關國立故宮博物院預算案，其中立委陳培瑜提到，故宮文創品當中有不少「Made in China」，像是這次《大美不言》特展的周邊商品，有一本筆記本乍看十分精美，要價也高達680元，她原以為裡面可能還有部分精美圖片，結果打開來「裡面什麼都沒有」，就是一本筆記本而已。

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陳培瑜認為，680元也不便宜，但這樣的商品讓她覺得不如預期；其他還有翠玉白菜的擺設，也都是中國大陸製造，認為應該給台灣廠商多些機會。

故宮院長蕭宗煌回應，其實「Made in China」的部分就是在商言商，故宮文創禮品當中有很多也是台灣製造，小東西可能會是Made in China，但這方面也會再留意，當然也會給台灣廠商機會。

▲▼立委陳秀寶提到，民眾對故宮「禮品價格的合理性」滿意度偏低，只有57.4%。（圖／記者林育綾攝）

▲▼立委陳秀寶提到，民眾對故宮「禮品價格的合理性」滿意度偏低，只有57.4%。（圖／記者林育綾攝）

▲▼立委陳秀寶提到，民眾對故宮「禮品價格的合理性」滿意度偏低，只有57.4%。（圖／記者林育綾攝）

另外立委陳秀寶也提到，故宮雖然聯名商品多元，但數位物件利用權利金達成率偏低。蕭宗煌表示，這是由於OPEN DETA 開放，讓更多人可以使用故宮的圖像，等於是讓利給民間，但出版相關權利金增加，整體來說是正向發展。

陳秀寶也表示，在民眾對故宮各方面的滿意度調查中，禮品多元性滿意度有80.4%，但「禮品價格的合理性」滿意度偏低，只有57.4%。她實際去觀察發現，很多禮品價格偏高，不少人逛一圈下來，覺得沒什麼好買，只買了一包40元的翠玉白菜聯名乖乖，價格還比外面一般乖乖貴2倍。

陳秀寶說，乖乖吃完後，包裝袋通常也是丟掉，沒什麼紀念價值，因此提醒故宮應該思考，去開發遊客來了會很喜歡、價格合理，買回去又有紀念意義的商品。蕭宗煌回應，這方面故宮會繼續研議。

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