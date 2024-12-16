故宮推兒童漫畫！融入冒險情節「翠玉白菜失竊」　揭密遷徙故事

▲故宮與康軒文教合作，推出兒童知識漫畫《紅豆妮綠豆兵勇闖故宮》，揭開文物遷徙歷史。（圖／故宮提供）

記者林育綾／台北報導

國立故宮博物院與康軒文教首度合作，推出全新兒童知識漫畫《紅豆妮綠豆兵勇闖故宮》，透過圖像漫畫形式，帶領小讀者認識故宮院史、典藏文物，還以「翠玉白菜失竊」為題材，融入跨越星球冒險，揭開文物艱辛遷徙的故事，訴說文物如何安全抵達台灣。

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▲故宮與康軒文教合作，推出兒童知識漫畫，揭開文物遷徙歷史。（圖／故宮提供）



故宮表示，近年漫畫成為童書市場主流，這次與康軒文教合作，借助康軒長年深耕兒童教材與課外讀物市場，進一步拓展故宮在兒童與青少年觀眾的影響力。其中又以《紅豆綠豆碰》系列最受歡迎，由個性鮮明、活潑可愛的姐弟「紅豆妮」和「綠豆兵」展開故事情節，聚焦於國小兒童校園與家庭趣事，透過貼近日常生活的親切氛圍，吸引讀者興趣。

《紅豆妮綠豆兵勇闖故宮》第1集，以失竊的翠玉白菜為題，穿插跨越星球的冒險元素，巧妙融入故宮人氣三寶「翠玉白菜、肉形石、毛公鼎」，並附上「故宮大揭密」收錄文物的歷史典故。

▼故宮與康軒文教合作，推出兒童知識漫畫。（圖／故宮提供）



因應明年2025年故宮百年院慶，12月中下旬將推出《紅豆妮綠豆兵勇闖故宮院史篇─超時空搜索隊》，帶領孩子們認識故宮院史中最艱辛的文物遷徙故事，訴說文物如何安全抵達台灣，並落腳於台北外雙溪的過程。

故宮表示，期待透過精采又刺激的冒險旅程，啟發並感動小讀者，讓他們在閱讀之後，愛上這座蘊含歷史的文化寶庫。明年2025年9月，預計推出同名系列作品，以故宮典藏「白瓷嬰兒枕」為主題，延續精彩故事情節。

▼故宮與康軒文教合作，推出兒童知識漫畫，揭開文物遷徙歷史。（圖／故宮提供）

