陸生團參訪故宮　北大生好奇「翠玉白菜乖乖」　

記者蔡紹堅／台北報導

陸生參訪團30日上午來到故宮參訪，觀賞了翠玉白菜、清明上河圖、毛公鼎、白瓷嬰兒枕等展品。北京大學的同學曹藝博受訪時表示，除了最期待的清明上河圖以外，他聽說台北故宮有「翠玉白菜乖乖」，也很想看看。

▲北京大學的曹藝博對「翠玉白菜乖乖」充滿好奇。（圖／記者呂佳賢攝）



曹藝博提到，以前在課本上就看過清明上河圖、翠玉白菜，所以這次來台北故宮非常激動，也期待能看到真正的翠玉白菜，「這些都是讓我們非常自豪的。」

▼陸生團參觀故宮「白瓷嬰兒枕」。（圖／記者呂佳賢攝）



曹藝博說，最開始講解老師就介紹了翠玉白菜，還特別提到台北故宮的周邊商品「白菜乖乖」，他非常期待等下能看到實物。

對於這幾日的青年交流，曹藝博指出，兩岸青年同根同源，這次交流也非常融洽和諧，兩岸青年的交流渾然天成，包括前幾天在政大，有跟一位同學交流的非常熱切，對方說會在明年2月來北大交換，「我們約好要在北大相聚，我會帶他去品嚐北大的美食，看北大的美景。」

▼奧運桌球金牌選手馬龍（左二）、奧運射擊金牌選手楊倩（左三）。（圖／記者呂佳賢攝）



參訪團明日將前往南投參觀日月潭，曹藝博提到，他們整個團都非常期待日月潭的美景，因為之前就有聽過阿里山的雲海日出，和日月潭的碧波美景。

前總統馬英九上午未一同參與故宮的參訪，但一早就有大批奧運桌球金牌選手馬龍的粉絲在故宮門口守候，粉絲們隨後也自行買票進入展廳，一路緊跟著馬龍參觀，並在旁拍照、錄影，引起不小騷動。

▼故宮「翠玉白菜乖乖」。（圖／記者蔡紹堅攝）