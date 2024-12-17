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夏立言嘆九二共識被污名化　上海方反問一句「讓我汗顏」

▲▼國民黨副主席夏立言。（圖／記者李毓康攝）

▲國民黨副主席夏立言。（圖／記者李毓康攝）

文／中央社

國民黨副主席夏立言今天說，當大家不願接受兩岸同屬一中的說法，九二共識是含糊、模糊的文字，且在使用上毫無困難與傷害，為何不去使用，唯一問題就是已被民進黨污名化；大家想找其他論述替代九二共識，很遺憾就是找不到。

夏立言今天下午接受廣播節目專訪，談到國民黨現階段的兩岸論述，夏立言表示，國民黨談兩岸論述，需要比較多的時間，共產黨講兩岸論述比較簡單，像是世界上只有一個中國，台灣是中國的一部分，幾秒鐘就說完了，民進黨要講也簡單，如台灣是台灣、中國是中國，這就說完了，簡單易懂。

夏立言說，只有國民黨在解釋兩岸政策，必須花比較多時間，必須要從1912年講起，要講到文化、宗教、憲法，以及務實的說明現在面對的敵人等。

夏立言認為，在必須與中國大陸交往的狀況下，兩方要談判，就一定要有基礎，很遺憾對方堅持的基礎是兩岸同屬一中，這在台灣很多人不接受，當大家不接受兩岸同屬一中的說法時，當年提出的九二共識，不就是很好的論述嗎。九二共識是含糊、模糊的文字，且使用上毫無困難與傷害，為何不去使用，唯一的問題就是已被民進黨污名化。

夏立言表示，在前總統馬英九執政的8年中，已驗證九二共識除了可讓兩岸和平互動外，也拓展出國際空間，九二共識是這麼好的東西，但如果大家都不想要、不願接受九二共識，那就必須回到兩岸同屬一中論述上；若也不願接受兩岸同屬一中的論述，要用含糊的文字來取代，那就是九二共識，雖然大家都想找其他論述來替代九二共識，很遺憾的就是找不到。

此外，針對上海台辦主任金梅與9名陸媒記者申請來台審核未過，無法參加雙城論壇，夏立言說，上海方面向他反問，去年台北市長蔣萬安去上海雙城論壇，整團都沒被拒絕，這次陸媒卻都被拒絕，究竟哪個社會才是自由的社會，讓他聽起來很汗顏。

夏立言表示，這次雙城論壇最大亮點，就是上海方面同意開放上海團客來台，已看到許多旅遊股票上漲，代表民眾非常希望交流，且民調顯示，6成以上民眾都認為兩岸之間要交流。

 
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