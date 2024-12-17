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大陸 大陸焦點 特派現場

上海陸客來台有望？國台辦喊「樂見」

▲大陸國台辦發言人朱鳳蓮。（圖／記者陳冠宇攝）

▲大陸國台辦發言人朱鳳蓮。（圖／記者陳冠宇攝）

記者陳冠宇／北京報導

上海市副市長華源今（17）日在2024上海台北城市論壇上表示，上海方面將積極推動上海居民赴台團隊遊，旅遊線路一定會包含台北市。大陸國台辦晚間對此表態「樂見」，並呼籲台灣盡早撤除兩岸人員往來等限制。

對於上海居民赴台旅遊何時能恢復，大陸國台辦發言人朱鳳蓮17日晚間發布「答記者問」時，作出上述表示。

朱鳳蓮說，大陸秉持「兩岸一家親」理念，始終尊重、關愛、造福台灣同胞，一貫明確支持實現兩岸人員往來正常化和包括旅遊在內的兩岸各領域交流常態化。

朱鳳蓮接著說，上海方面在雙城論壇期間關於涉台旅遊的意向性表態，符合兩岸同胞要和平、要發展、要交流、要合作的共同心願，符合兩岸同胞特別是廣大台灣同胞的利益福祉，得到台灣民眾和旅遊業界的歡迎。

朱鳳蓮強調，「我們樂見包括上海居民在內的大陸居民早日恢復赴台旅遊，民進黨當局應盡早撤除對兩岸人員往來和交流合作的禁限阻撓。」

▲▼上海副市長華源。（圖／ETtoday攝影中心攝）

▲上海副市長華源。（圖／ETtoday攝影中心攝）

另外，原先要隨團參加雙城論壇的上海市台辦新任主任金梅，以及9位陸媒記者，遭陸委會封殺、不給許可證。

對此，朱鳳蓮在另一則「答記者問」中表示，由於今年論壇輪到在台北市舉辦，上海市按照以往慣例和工作需要組團赴台，但部分團員和記者卻遭到「民進黨當局」刻意刁難、阻撓，無法成行。

朱鳳蓮批評，「民進黨當局這種做法無理取鬧，不得人心」。

朱鳳蓮最後強調，大陸將和廣大台灣同胞一道，堅持一個中國原則和「九二共識」，反對「台獨」分裂，持續推動兩岸交流合作、融合發展。

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