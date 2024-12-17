華源出席雙城論壇　上海東森自然美獲期許

▲上海副市長華源出席「雙城論壇」。（圖／ETtoday攝影中心攝）



記者蔡紹堅／台北報導

上海副市長華源17日在台北、上海「雙城論壇」上宣布，將積極推動上海居民赴台旅遊，令期待陸客已久的相關業者相當期待，華源的經歷也引發各界關注。據了解，華源去年元月開始擔任上海副市長，負責商務、外資外貿、涉台事務等工作，由他代表參加「雙城論壇」，並釋出陸客利多，是非常恰當的安排。

以台北市商業會榮譽理事長受邀出席雙城論壇的東森自然美總裁王令麟，透過論壇與華源進行交流，針對東森自然美在上海的投資布局，以及奉賢區的發展潛力，華源給予東森自然美高度肯定。

▼上海副市長華源（左）與東森自然美總裁王令麟（右）在雙城論壇交流。（圖／ETtoday攝影中心攝）



華源此行率上海市台辦副主任李驍東等人，順利完成交流，並釋放上海民眾組團來台利多消息。華源出生於1974年5月，是道地的上海人，1996年從華東師範大學畢業之後，長期在上海市工作，歷任民政局副局長、青埔區委常委及副區長、奉賢區委副書記及區長、上海市商務委員會黨主書記及主任、上海市政府副秘書長、上海市委金融委副主任、市委金融辦主任、市金融工作黨委書記。 2023年1月，華源當選上海副市長，上海市長龔正在介紹他時特別提到，「華源是這次新當選的副市長，是我們班子裡最年輕的。」雖然最年輕，但在排名上，華源卻是8位副市長中排名第二位，僅次於吳偉。

值得注意的是，華源的分工也是上海最受重視的商務、外資，以及外貿，根據官方簡歷，他負責商務、外資外貿、民政、外事、國有資產監督管理、統計調查、涉台事務、虹橋國際中央商務區建設、進博會等工作。 華源並分管市商務委員會（市口岸服務辦）、市民政局（市社會組織管理局）、市退役軍人事務局、市政府外事辦公室（市政府港澳辦），市國有資產監督管理委員會、市統計局、市政府台灣事務辦公室。

▼台北市長蔣萬安、上海副市長華源。（圖／ETtoday攝影中心攝）



另外，華源2016年在奉賢就任時，是當時上海區縣黨政「一把手」中最年輕的一位。同時，他在奉賢任職的時間點，正好是奉賢正式提出「東方美谷」品牌後不久，大力發展美麗大健康產業的關鍵期。

也是在華源的任內，上海從2018年起，開始每年舉辦「東方美谷國際化妝品大會」，今年已進入第7屆，為日後引入國際級的美妝品牌、企業打下良好基礎。 東森自然美今年1月正式啟動的上海研發中心也座落於奉賢，就是看好「東方美谷」的良好營商環境，佔地43畝，投資達3億人民幣，設置7條生產線及2條輔助線，一年預計可生產691萬單產成品，將是東森自然美最先進、最具規模的生產研發基地。

▼東森自然美上海奉賢研發中心去年元月啟動。（圖／記者趙禕攝）



除了提升產品研發的能量之外，東森自然美也將把奉賢研發中心打造成工業旅遊觀光園區，結合旅遊來振興地方觀光產業，把前來東森自然美受訓的加盟企業家和、美容師、客戶，以及透過與旅遊業者合作帶來的團客，帶進美麗的奉賢區。

東森自然美總裁王令麟也在今年的「雙城論壇」上與華源進行了交流，談及東森自然美在上海的投入，以及奉賢的發展潛力，華源並特別給予了東森自然美高度的肯定。

▼東森自然美總裁王令麟與上海市台辦副主任李驍東合影。（圖／ETtoday攝影中心攝）

