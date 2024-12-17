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調升健保點值！　卓榮泰承諾：今年一定調整每點補助至0.9元

▲▼行政院長卓榮泰視察衛福部台北醫院智慧醫療成果。（圖／行政院提供）

▲行政院長卓榮泰視察衛福部台北醫院智慧醫療成果。（圖／行政院提供）

記者陳家祥／台北報導

行政院長卓榮泰今（17日）前往衛生福利部台北醫院，視察智慧醫療成果。對於外界關心健保點值議題，卓院長提出三項原則，首先，優先補助COVID-19及類流感案件，相較2019年同期增加的費用；其次，針對整體點值仍不到0.9元的分區，今年一定會補助至每點0.9元；其他分區已達0.9元的部分，則比照上述分區的點值差距予以補助。

卓榮泰表示，過去30年來，每位國人都受到健保制度保障，如今健保制度須仰賴每位國人保障。卓院長指出，過去台灣遭逢SARS及COVID-19等疫情衝擊，但透過強大的醫療資源與公衛體系，以及醫護人員站在第一線勇敢的付出，才使國人健康獲得保障，也讓世界對台灣刮目相看。

卓榮泰說，為了因應突如其來的疫情挑戰，政府做出許多緊急必要處置，對健保制度帶來很大的負擔；如今隨著疫情趨緩，政府也順勢提出相應的健保點值補助機制。

卓榮泰表示，衛福部及國會一直希望在健保點值上能夠持續精進，這完全合理，也是應該的，但健保點值補助機制若執行「1點等於新臺幣1元」，會對健保總額產生很大的挑戰，因此在衡量健保制度財務健全、鼓勵醫院維持良善管理風氣、提升營運效率，以及獎勵管理良好的醫療院所等因素下，政府確定會用公務預算提高今年健保點值補助。

卓榮泰並提出三項原則：第一、優先補助COVID-19及類流感案件，相較108年同期增加的費用；第二、補助COVID-19及類流感案件後，針對整體點值仍不到0.9元的分區，今年一定會補助至每點0.9元，明（114）年也會繼續努力；第三、其他分區已達0.9元的部分，則比照上述分區的點值差距予以補助。

卓榮泰說，賴總統也非常支持，肯定及感謝醫護人員過去幾年來，站在防疫與公共衛生的第一線，為國人付出及犧牲，任勞任怨。因此，行政院將以此三項原則核定今年度健保點值補助方案。

至於明年度總預算，政府也編列181億元將癌症新藥、罕病用藥、護理人力政策等項目移出健保總額，由公務預算支出；並編列155億元直接挹注健保基金收入，總計336億元，藉此維持健保總額穩健。

▲▼行政院長卓榮泰視察衛福部台北醫院智慧醫療成果。（圖／行政院提供）

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