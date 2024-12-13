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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

卓榮泰揭秘院長的一天！會議、行程滿檔　不忘提醒：多陪家人

▲▼行政院長卓榮泰揭秘「院長的一天」。（圖／取自卓榮泰臉書）

▲行政院長卓榮泰揭秘「院長的一天」。（圖／取自卓榮泰臉書）

記者陳家祥／台北報導

行政院長卓榮泰今（13日）透過社群平台臉書與YouTube，揭秘院長的一天，還有忙碌行程背後的點滴細節。過去鮮少有院長向民眾敞開工作日常，這次的影片不僅是分享，更讓大家看見卓榮泰如何全心投入，為台灣努力打拼。

根據影片，卓榮泰的一天從8點半行政院晨會開始，討論施政進展與當日的重點議題。至於每週四，則有固定的行政院會要召開，與各部會首長齊聚一堂審議政策法案，確保國家重大政策順利推進。院會結束後，他會保留時間與部會首長、代表深談，為議題尋找最佳解方。

在一整天的行程中，除了許多政策會議，還有各類型的公務活動，因此卓榮泰會頻繁的走訪全國各地。卓榮泰說，參與活動前，他會花時間深入了解主題，調整演講內容，確保能清楚連結政策重點。此外，與民眾的互動尤為重要，透過貼近生活的對話，增進彼此的理解與信任，傾聽民眾的聲音，感受並掌握社會的脈動。

發言人李慧芝觀察，院長在忙碌的行程中，依然才思敏捷、信手捻來就是壹連串金句，完全不會失去專注力，就算再累，演講依然是非常能夠鼓舞人心，「這部分要給大師兄一個讚」。

影片最後，卓榮泰以溫暖的話語提醒大家「忙碌工作之餘，別忘了抽空陪伴家人，多多休息，為明天的挑戰蓄積能量」，鼓勵所有辛勤付出的台灣人，不管生活多繁忙，健康與家人始終是最重要的，希望國人都能兼顧工作與生活，攜手為更好的台灣打拼。

▲▼行政院長卓榮泰揭秘「院長的一天」。（圖／取自卓榮泰臉書）

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