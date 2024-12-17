諧星1年被盜刷200萬！收通知「卡刷爆」才發現　犯罪手法騙過銀行

▲日本諧星千原靖史（千原せいじ）。（圖／翻攝自千原靖史IG）

記者閔文昱／綜合報導

近年來詐騙集團猖獗，手法更是層出不窮。日本著名諧星千原靖史（千原せいじ）近日就透露，自己的信用卡在一年內被累積盜刷高達200萬日圓（約新台幣42萬元），而在這段時間裡，他和信用卡公司都沒有察覺卡片被盜刷。為此，他也分享對方犯罪手法，提醒民眾注意。

千原靖史近日在自己的YouTube頻道揭露，這起盜刷事件是因為他的Apple帳號被盜取，導致信用卡資訊遭人利用。而犯罪者的手法相當狡猾，最初每天只盜刷3000日圓（約新台幣633元），讓信用卡公司誤認為千原靖史是一位熱衷於手遊的消費者。

▲千原靖史分享自身信用卡遭盜刷經歷。（圖／翻攝自YouTube／せいじんトコ）

千原靖史透露，經過2至3個月的「培養」後，犯罪者開始逐漸提高每日盜刷金額，甚至在今年10月時，有時每天的盜刷金額達到了2萬日圓（約新台幣4217元）。然而，這樣的消費模式已被銀行認定是千原靖史的「正常消費範疇」，因此未引起信用卡公司的警覺。

直到日前，千原靖史在試圖購買電子書時，因無法完成交易，才發現信用卡已被刷爆。他雖然立即通知信用卡公司停卡，並開始追查此事，但由於信用卡公司的賠償範圍有時間限制，因此他仍遭受了一定的金額損失。

為此，千原靖史也感到懊悔不已，坦言自己未有仔細檢查每月信用卡帳單的習慣，呼籲大眾一定要注意自己的帳單，並定期檢查消費記錄，以防止類似的盜刷事件發生，「大家一定要小心，像年底這種時間點被停卡真的會很不方便！」