台南男加入投資群組遭詐820萬！發財夢醒了...報警釣出2車手

▲台南市柯姓男子誤信假投資交款820萬元，事後心覺有異向市警四分局求助，警方將計就計，逮捕出面取款的林姓車手等2人。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南1名柯姓男子，9月在抖音上看到介紹投資股票影片，被高獲利、零風險之廣告吸引，點選不明連結加入暱稱為「蔡」及「張宜蓁」之line後，輾轉加入名稱為【齊樂共享大家庭】之line群組，柯男誤信投資820萬元，事後覺得有異向市警四分局求助，警方將計就計，利用林姓車手等2人出面取款420萬元時將其逮捕。

警方指出，該群組內皆為討論股票投資之話題，其中一名暱稱「十點」的老師宣稱其所經營之「翰麒投資股份有限公司」，可以帶領會員進行股票投資，快速獲利，會員須下載一款由「張林忠」所設計之投資程式【瑞e控】，該程式跟「瑞銀」配合，註冊後可使用其進行股票投資。但儲資時要向line的「UBS瑞銀支援中心」申請，與「大出納」面交儲值至APP「瑞e控」內始能操作投資。柯男日前已面交6次，計新台幣820萬元，惟近日與友人分享時，被告知可能係詐騙，始驚覺受騙，因而報警尋求協助。

市警四分局警方與被害人佯裝欲交付「出金保證金」420萬元，邀約詐團面交，經員警小心埋伏，12月16日下午4時許，在安平區逮捕林姓面交取款車手及楊姓監控收水手共2名，現場查扣行動電話4支、假證件及現金收據憑證等證物，全案警詢後依詐欺及洗錢防制法罪嫌移送台南地檢署偵辦。

警方指出，本案詐騙集團仿冒搭建如「瑞e控」之虛假投資平台，以「高收益」、「有漏洞」、「輕鬆賺」、「投報率高」、「簡單好操作」吸引民眾投入重金，再以出金必須投入高額的保證金等各種理由，讓民眾繼續交付金錢。

第四分局曹儒林分局長特別呼籲，民眾千萬不要在各類社群平台點選不明連結，加入陌生人的line，亦勿輕信所謂大師操盤穩賺不賠，或可當沖高獲利的投資話術。凡是在網路上看到的投資廣告或網友傳來的投資訊息，標榜「保證獲利」、「沒有風險」、「穩賺不賠」都是詐騙，請勿輕易受騙！如發現遭騙時請保持冷靜，主動報案，警方才有機會協助抓到涉案車手，避免求償無門。