不是要請客！聚餐後「好友搶刷卡」　網見原因戰翻：分開結帳就好

▲朋友總會搶著刷卡。（示意圖／取自Pixabay，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

有些人刷信用卡，是為了賺取回饋。近日有網友發文表示，每次出去吃飯，朋友都會衝去結帳，但對方並不是要請客，只是想要賺信用卡的紅利點數，大家會對這種行為反感嗎？還是心想著就算了。貼文曝光後，掀起網友討論。

這名網友在PTT的WomenTalk板上，以「會討厭在意信用卡回饋的人嗎」為標題發文，每次出去吃飯，朋友都會急著去結帳，但對方並非要請客，只是要賺信用卡的紅利點數。除此之外，好友還會嚷嚷著，什麼狀況要刷哪張卡才會划算。

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原PO透露，即便好友搶著刷卡，後來收錢時還是算原價，雖然實際上也沒有差多少錢，但他仍覺得感受不好，大家對於這樣的行為會反感嗎？會不會指正對方嗎？還是覺得就算了？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「沒差，他要催收每個人繳錢也麻煩啊，相較我只要無腦付自己的帳就好了」、「這樣很好啊，每個人去收錢很麻煩，我都讓別人去刷」、「給他賺沒差啊，收錢那麼麻煩」、「沒差吧，他還要收錢，他比較麻煩」、「你有差那幾十元嗎？要收錢也是蠻累的」、「其實收錢的人也很麻煩，但我不會收原價」。

但也有網友表示，「沒礙到人但貪小便宜的吃相不太討喜」。此外，有網友則建議，「會介意就直接說各付各的」、「你介意的話就分開結帳就好了」、「如果很介意就是各自付各自的，不用再讓朋友去刷卡賺紅利，這樣問題就解決了」、「那你帳單分開啊」。