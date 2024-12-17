金門緝毒犬出動！碼頭偵檢防跨境走私　推識詐宣導防止民眾受騙

▲水頭關口聯合岸巡緝毒犬查緝防制跨境運輸毒品及識詐宣導。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

記者林名揚、劉人豪／金門報導



金門警方全力緝毒及防詐，水頭關口聯合岸巡緝毒犬查緝防制跨境運輸毒品及識詐宣導，建構金門安心生活環境。

縣長陳福海一貫秉持對毒品零容忍之立場，期許金門為「無毒幸福島嶼」，為有效阻絕毒品於島外，防制海運、航空運輸毒品，不定期結合緝毒犬於港口、機場、貨運站等人流、物流入轄時進行通關偵檢；縣警局局長陳錦文指派刑事警察大隊協同海洋委員會海巡署金馬澎分署第九岸巡隊派遣緝毒犬於水頭碼頭旅客入境處執行毒品查緝任務，再次以具體行動打擊毒品運輸，展現共同維護金門治安的決心。

縣警局局長陳錦文表示，查緝毒品及打擊詐騙是當前治安工作重點項目，而維護治安保障民眾身體與財產安全更是警察責無旁貸的工作，縣警局除繼續督屬落實查緝毒品犯罪執行各項策略，持續與現檢、調、海巡、憲兵、關務、航警等單位保持密切合作，共同打擊毒品犯罪，達到「拒毒於島外、截毒於關口、緝毒於境內」目的之外；在打擊詐騙部分，「打詐儀錶板」獨立網頁已於12月1日優化上線，並上架於金門縣警察局官方網站首頁，讓民眾可以直接連結瞭解每日及每月詐欺被害案例及防詐小撇步，縣警局更積極推動165反騙宣導LINE官方帳號，讓民眾可隨時觀看識詐影集，提升自我防護力。本縣今年11月受理詐欺案件為20件，財損金額為663萬餘元，已較8月、9月及10月受理件數45件、32件及40件大幅減少。

縣長陳福海呼籲民眾切勿以身試法，要求相關單位以鐵腕持續掃蕩毒品、打擊詐騙，向上溯源擴大偵辦，澈底打擊毒品、詐欺犯罪，並把反毒教育、防詐宣導深入金門縣每一個角落，使毒害及詐騙遠離金門鄉親，讓金門成為人民安居樂業之福地。