恐怖海王11年結婚5次「榨乾前妻們」！爽撈892萬被抓包

▲劉姓男子11年結婚5次，將前妻們的錢包榨乾。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



記者柯振中／綜合報導

大陸四川省資陽市38歲的劉姓男子因為妻子報警被捕，沒想到警方調查後，竟發現他11年內結過5次婚，且從多位前妻、前妻家人手中騙得200萬餘元（人民幣，下同，約新台幣892萬元），驚人的數字驚呆大陸網友。目前劉男已被移送，案件即將開庭審理。

綜合陸媒報導，38歲的劉男是四川資陽人，高中畢業後便沒再念書，父母則都是退休工人。今年年初劉男因為妻子報警而被捕，沒想到警方調查後，竟發現背後驚人的真相。

原來，劉男11年來一共有過5段婚姻，他2012年時跟曾姓女子結婚，接著向曾女借了20萬元（約新台幣89萬元）。將曾女榨乾以後，劉男2017年恢復單身，接著又與王姓女子結婚，並向王女、王女的母親借了一共11萬元（約新台幣49萬元）。

劉男2019年跟王女離婚，旋即透過某網路平台的單身交友群組，認識了張姓女子，2人相識3個月便登記結婚，而他婚後立即要求張女貸款12萬元（約新台幣53萬元），好當成他經營餐廳的資本。隔年餐廳因經營不慎倒閉，劉男又虛構投資標的，要求張女向外界借款，最終騙又得了12萬元（約新台幣53萬元）。

▼劉男結婚以後常常透過各種名目，向前妻、前妻的家人騙取錢財。（圖／翻攝微博）



與張女婚姻關係存續的期間，劉男又認識了另一名張姓女子，並且展開熱烈追求，還自稱是租車公司、酒吧的合夥人，輕易騙取了另一名張女的信任。等到時機成熟，劉男與張女離婚，又立即與另一名張女結婚，接著又以各種名義，向另一名張女索討了約50萬元（約新台幣224萬元）。

將另一名張女身上的錢財榨乾，劉男又到婚姻介紹機構物色目標，並鎖定單身的徐女。劉男與徐女認識僅僅10多天，便閃電結婚，接著又以經營電玩城、玩具廠等名義，向徐女及徐女的家人騙錢，又得手了39萬元（約新台幣173萬元）。

除了結婚後遭到騙財騙色的5名女子以外，劉男在婚姻存續的期間，還在社群軟體、按摩店等地方認識其他單身女子，並且以各種理由騙取錢財，最終經過統計，得手的金額超過200萬元（約新台幣892萬元），直到妻子報警，全案才曝光。

劉男透過騙財騙色，獲得了大量錢財，並將這些錢用來租豪車、賭博與揮霍。目前他因為涉嫌詐騙，已被移送檢察機關起訴，案件即將開庭審理。