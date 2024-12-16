「2024臺北耶誕愛無限」五大燈區絕美必拍！臺北冬季活動不間斷一路嗨至2025

▲「2024臺北耶誕愛無限」五大燈區，亮燈至114年1月1日。

圖、文／臺北市政府觀光傳播局提供

由「2024臺北耶誕愛無限」、「2024繽紛耶誕玩台北」揭開序幕，臺北市以璀璨燈海、耶誕音樂會和商圈活動迎接冬季，緊接著，「臺北最High新年城-2025跨年晚會」將在12月31日帶來一場歡樂的倒數狂歡，將節慶氣氛延續至2025！迎接新一年，「2025臺灣年味在臺北」感受臺北年味的文化底蘊，而「2025台北燈節」則可品味創新藝術與傳統文化的交織；此外，重點國際賽事「2025雙北世界壯年運動會」5月登場也將吸引全球運動愛好者，進一步展示臺北的多元與活力。

▲「2024臺北耶誕愛無限」五大燈區結合耶誕元素打造獨特浪漫燈飾。

「2024臺北耶誕愛無限」打造五大拍照打卡點

「2024臺北耶誕愛無限」五大燈區，坐落於擁有「天堂路」美名的新生南路一段至三段，分別在台北衛理堂、基督復臨安息日會台北教會、天主教台北聖家堂、台北和平長老教會及台北真理堂，結合耶誕襪、耶誕許願球、禮物盒、槲寄生及鈴鐺等耶誕元素，打造璀璨絕美的吸睛燈飾，每一打卡點都是網美必拍；此外在大安森林公園11號出入口，則有臺北捷運公司打造的9米高耶誕主燈「心意樹」，層層禮物盒堆疊設計別具心裁。即日起至114年1月1日每天晚上5時至10時，歡迎民眾與家人朋友漫步街道，不論是與燈飾合影留下美照，或是單純享受節慶美景，都是與臺北這座城市共度浪漫溫馨耶誕月份的最佳選擇。

「耶誕遊商圈」消費滿百送好禮

今年的「2024臺北耶誕愛無限」，特別與周邊公館、永康和師大龍泉三大商圈攜手合作推出「耶誕遊商圈」活動。活動期間自11月30日到12月25日，只要在指定合作店家單筆結帳滿100元，就有機會抽中超商消費抵用券等好禮，此外，邀請國內外遊客前來賞燈拍照打卡、順遊周邊商圈，感受冬季臺北的濃厚節慶氣氛。

▲臺北冬天Let’s Play 五場冬季活動感受節慶氛圍。

臺北亮點活動不間斷 歡樂一路延續到2025

12月的臺北相當熱鬧，除了有「2024繽紛耶誕玩台北」、「2024臺北耶誕愛無限」外、「臺北最High新年城-2025跨年晚會」也集結Energy、宇宙人、梁詠琪、八三夭等超強陣容陪伴大家倒數迎接2025；明（114）年年初更有「2025臺灣年味在臺北」、「2025台北燈節」感受充滿節慶氣息的臺北。另外「2025雙北世界壯年運動會」也將於5月登場，凡年滿30歲以上皆可報名，報名至114年2月17日止。無論是漫步璀璨燈海或是參與多元豐富節慶活動，都能拾獲一段美好回憶，快安排旅程到臺北，感受美食美景、運動活力的豐富多采觀光體驗。

更多臺北市活動訊息可至臺北旅遊網（https://www.travel.taipei/zh-tw/news/details/62010）查詢。

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