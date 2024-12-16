　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「2024臺北耶誕愛無限」五大燈區絕美必拍！臺北冬季活動不間斷一路嗨至2025

▲▼「2024臺北耶誕愛無限」五大燈區絕美必拍！臺北冬季活動不間斷一路嗨至2025。（圖／北市觀傳局提供）

▲「2024臺北耶誕愛無限」五大燈區，亮燈至114年1月1日。

圖、文／臺北市政府觀光傳播局提供

由「2024臺北耶誕愛無限」、「2024繽紛耶誕玩台北」揭開序幕，臺北市以璀璨燈海、耶誕音樂會和商圈活動迎接冬季，緊接著，「臺北最High新年城-2025跨年晚會」將在12月31日帶來一場歡樂的倒數狂歡，將節慶氣氛延續至2025！迎接新一年，「2025臺灣年味在臺北」感受臺北年味的文化底蘊，而「2025台北燈節」則可品味創新藝術與傳統文化的交織；此外，重點國際賽事「2025雙北世界壯年運動會」5月登場也將吸引全球運動愛好者，進一步展示臺北的多元與活力。

▲▼「2024臺北耶誕愛無限」五大燈區絕美必拍！臺北冬季活動不間斷一路嗨至2025。（圖／北市觀傳局提供）

▲「2024臺北耶誕愛無限」五大燈區結合耶誕元素打造獨特浪漫燈飾。

「2024臺北耶誕愛無限」打造五大拍照打卡點

「2024臺北耶誕愛無限」五大燈區，坐落於擁有「天堂路」美名的新生南路一段至三段，分別在台北衛理堂、基督復臨安息日會台北教會、天主教台北聖家堂、台北和平長老教會及台北真理堂，結合耶誕襪、耶誕許願球、禮物盒、槲寄生及鈴鐺等耶誕元素，打造璀璨絕美的吸睛燈飾，每一打卡點都是網美必拍；此外在大安森林公園11號出入口，則有臺北捷運公司打造的9米高耶誕主燈「心意樹」，層層禮物盒堆疊設計別具心裁。即日起至114年1月1日每天晚上5時至10時，歡迎民眾與家人朋友漫步街道，不論是與燈飾合影留下美照，或是單純享受節慶美景，都是與臺北這座城市共度浪漫溫馨耶誕月份的最佳選擇。

「耶誕遊商圈」消費滿百送好禮

今年的「2024臺北耶誕愛無限」，特別與周邊公館、永康和師大龍泉三大商圈攜手合作推出「耶誕遊商圈」活動。活動期間自11月30日到12月25日，只要在指定合作店家單筆結帳滿100元，就有機會抽中超商消費抵用券等好禮，此外，邀請國內外遊客前來賞燈拍照打卡、順遊周邊商圈，感受冬季臺北的濃厚節慶氣氛。

▲▼「2024臺北耶誕愛無限」五大燈區絕美必拍！臺北冬季活動不間斷一路嗨至2025。（圖／北市觀傳局提供）

▲臺北冬天Let’s Play 五場冬季活動感受節慶氛圍。

臺北亮點活動不間斷　歡樂一路延續到2025

12月的臺北相當熱鬧，除了有「2024繽紛耶誕玩台北」、「2024臺北耶誕愛無限」外、「臺北最High新年城-2025跨年晚會」也集結Energy、宇宙人、梁詠琪、八三夭等超強陣容陪伴大家倒數迎接2025；明（114）年年初更有「2025臺灣年味在臺北」、「2025台北燈節」感受充滿節慶氣息的臺北。另外「2025雙北世界壯年運動會」也將於5月登場，凡年滿30歲以上皆可報名，報名至114年2月17日止。無論是漫步璀璨燈海或是參與多元豐富節慶活動，都能拾獲一段美好回憶，快安排旅程到臺北，感受美食美景、運動活力的豐富多采觀光體驗。

更多臺北市活動訊息可至臺北旅遊網（https://www.travel.taipei/zh-tw/news/details/62010）查詢。

【臺北市政府觀光傳播局廣告】

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
股民注意！00939配息首度縮水
林襄：沒有的事我要如何道歉？　捲佔位風波IG被洗版
親友「拉黃線」悲送陳梅慧　民俗專家曝原因
快訊／疑低溫奪命！汐止駕駛倒車內　搶救不治
冷空氣一波波「不中斷」　鄭明典揭原因
影帝肥貓慘背債7千萬！　僅劉德華伸援手
陳子豪身價上看6千萬！　5球團搶人進最後階段

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

南山人壽揪地方創生團體規劃「永續深度旅行」為金山注入新活水

第二周就離職！他做「日間保全」崩潰：被當空氣，出事要1人扛

生小孩後改叫法「老婆→媽媽」　網曝喊老公時機：沒需要就叫欸

老公偷拍她「剖腹產前裸照」！還傳給婆婆看　人妻氣哭：不能接受

冷空氣一波波「不中斷」　鄭明典揭原因：極渦分裂成兩大團

限量5000張！高雄蛇年限定一卡通搶先看　元旦升旗典禮免費發

林襄陷佔位風波！律師「揭1點」喊奇怪：根本無法判斷是非

跟著牙牙一起探索2025臺北最HIGH新年城　嗨翻2024跨年夜！

快訊／5縣市低溫特報！今晚到明天跌破10度

開平餐飲學校推11道平價年菜搶市　380元吃全魚料理

恐怖瞬間曝！台3線一家三口自撞妻身亡　天人永隔只因想睡覺

記錄與17歲失智柴柴的點滴　「能陪伴你就是幸福的安排」

北市女下車掉落限量香奈兒包　YouBike騎士撿走不還：以為沒人要

林襄遭疑無禮搶位「強硬反擊」　當事人Vicky：重要是禮貌問題

兒沙發上玩耍沒站穩向後倒！　爸一手抱嬰一手急拉成功救援

太暖了！3女兒驚喜買車送爸　超孝順惹哭媽：有妳們好幸福

孝琳壓軸登新北耶誕城辣爆　〈Touch my Body〉經典連發

動力火車顏志琳吉他翻唱〈APT.〉超好聽

柳演錫超純情「老婆推倒還落跑」　蔡秀彬誤傳愛心...他看到暈了XD

幫女友買小卡從北殺到高雄！　顯示售完→店員神助攻大反轉

南山人壽揪地方創生團體規劃「永續深度旅行」為金山注入新活水

第二周就離職！他做「日間保全」崩潰：被當空氣，出事要1人扛

生小孩後改叫法「老婆→媽媽」　網曝喊老公時機：沒需要就叫欸

老公偷拍她「剖腹產前裸照」！還傳給婆婆看　人妻氣哭：不能接受

冷空氣一波波「不中斷」　鄭明典揭原因：極渦分裂成兩大團

限量5000張！高雄蛇年限定一卡通搶先看　元旦升旗典禮免費發

林襄陷佔位風波！律師「揭1點」喊奇怪：根本無法判斷是非

跟著牙牙一起探索2025臺北最HIGH新年城　嗨翻2024跨年夜！

快訊／5縣市低溫特報！今晚到明天跌破10度

開平餐飲學校推11道平價年菜搶市　380元吃全魚料理

碧昂絲12歲愛女大銀幕出道了！　她一聽聲音秒噴淚：我以她為榮

雙城晚宴台味十足！蔣萬安圓山宴請華源　這一道「蔣宋美齡的最愛」

藍白邀重大刑案被害家屬會談　司法正副院長、大法官被提名人婉拒

日本青森縣宮下宗一郎知事首訪台南　黃偉哲市長接見共譜台日交流願景

24萬股民注意！00939配息縮至0.05元　12／30最後買進日

台東藍無敵海景　告示牌救生圈安全加持

快訊／台二線三芝段汽車自撞分隔島　男駕駛失去心跳送醫搶命

林襄：沒有的事我要如何道歉？　捲佔位風波IG被洗版

金鐘主持人一次宣布雙重喜訊！認了拍紀錄片：像跟絕世女子談戀愛

選一本書與微醺伴讀：亞伯樂「品懂伯樂」讀飲空間登場誠品生活松菸　享受沉浸品味時光

Google地圖毛孩亂入追街景車　網笑：讓你體驗被狗追的感覺

生活熱門新聞

冷到沒完沒了！　恐「首波寒流」時間曝

開車撞健身房嫌犯過世！「館長」發聲了

好市多Chinese New Year被投訴　火速改了

快訊／「爆料公社負責人」遭收押！　官網發聲了

電動車汽燃費估最高15720元　交通部：最快2030年開徵

台灣單月詐騙126億　1手段每天騙走1億

晚安小雞坐牢10個月　手寫信曝近況

北捷博愛座再爆衝突！阿伯狂吼「65歲以上在坐的」

比厚外套還強！冬天騎車「1神物」無敵暖　全場認證

台北市人口跌破250萬！　議員憂持續外流「晚上變空城」

今晨9.8℃！　下波挑戰入冬最強冷空氣

士林夜市打工妹「日文超溜」　她驚呆：顏值不輸日韓！

「維力炸醬麵＋士力架」爆紅　律師曝感想

每天多140萬顆！蛋價暴跌4成　農民嘆：賣一斤賠一斤

更多熱門

相關新聞

台南耶誕跨年第2場親子活動麻豆總爺登場

台南耶誕跨年第2場親子活動麻豆總爺登場

台南耶誕跨年系列第二場親子活動，15日下午在麻豆總爺藝文中心登場，吸引逾6000人次民眾參與「親子午野餐」，台南市長黃偉哲特別到場發糖果與大家提前歡度耶誕。

2025台南耶誕跨年首站南科啟航童趣嘉年華

2025台南耶誕跨年首站南科啟航童趣嘉年華

六福村首辦跨年派對「免費入場」

六福村首辦跨年派對「免費入場」

賈永婕拍煙火短片有「永婕同心」

賈永婕拍煙火短片有「永婕同心」

迎接史上最高跨年人流！　李四川曝散場路線圖：免費搭綠線回家　

迎接史上最高跨年人流！　李四川曝散場路線圖：免費搭綠線回家　

關鍵字：

台北耶誕台北市觀光局跨年2024臺北耶誕愛無限

讀者迴響

熱門新聞

FANS 17驚爆逼少女拍片！小哥哥艾理20萬交保

遭林襄粉絲逼道歉「Vicky火大開罵了」！

整排房屋「掛懸崖邊」居民集體拒搬家

冷到沒完沒了！　恐「首波寒流」時間曝

3寶媽遭不停性侵致死　35歲街友判決出爐

北韓士兵戰死俄羅斯影像曝光！

股王尾牙「不抽獎」大紅包金額曝

林襄：我沒跟前輩們一起搭高鐵！陷佔位風波還原真相

人氣漫畫家織織「驚喜宣布懷孕了」

開車撞健身房嫌犯過世！「館長」發聲了

即／陳梅慧國道車禍亡！竹檢11:30記者會說明

女遊客擅闖軌道區拍照遭撞斷腿！　林鐵處：依法送辦

好市多Chinese New Year被投訴　火速改了

快訊／「爆料公社負責人」遭收押！　官網發聲了

Fans17如創意私房翻版！收押6人赫見爆料公社負責人

更多

最夯影音

更多

恐怖瞬間曝！台3線一家三口自撞妻身亡　天人永隔只因想睡覺

記錄與17歲失智柴柴的點滴　「能陪伴你就是幸福的安排」

北市女下車掉落限量香奈兒包　YouBike騎士撿走不還：以為沒人要

林襄遭疑無禮搶位「強硬反擊」　當事人Vicky：重要是禮貌問題

兒沙發上玩耍沒站穩向後倒！　爸一手抱嬰一手急拉成功救援

熱門快報

好市多熱議新品開箱

好市多熱議新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱好市多評價兩極的食品，幫大家排雷省荷包！

解鎖包租代管 房東必學！

解鎖包租代管 房東必學！

面對複雜的租屋管理，常覺得心累嗎？搞懂包租代管，專業流程讓你當個輕鬆房東！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面