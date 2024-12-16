跟著牙牙一起探索2025臺北最HIGH新年城　嗨翻2024跨年夜！

▲今年臺北跨年系列活動從12月一連四週週末在市府東南廣場舉行，活動豐富多元，快跟著牙牙的腳步，一起探索臺北跨年的精彩行程吧。（圖／臺北市政府觀光傳播局提供，下同）

生活中心／綜合報導

每年「臺北最HIGH新年城」跨年活動都精彩絕倫，吸引大家目光，而今年更以「動」為主題，從12月開始，讓信義商圈周邊更加熱鬧非凡，並為即將到來的2025雙北世界壯年運動會暖身。現在，就跟著牙牙的腳步，一起探索臺北跨年的精彩行程吧！

動漫應援到輕鬆悠閒，四週主題週熱鬧登場！

今年臺北跨年系列活動從12月一連四週週末在市府東南廣場舉行，活動豐富多元，我為大家整理了每週末主題週的精彩活動，歡迎一起來享受：

●12/7-12/8懷舊復古週：帶你穿越時光，重溫經典的視聽記憶。

●12/14-12/15西洋經典週：異國風情表演，讓你感受不同文化魅力。

●12/21-12/22動漫應援週：動漫主題演出，喚醒大人小孩的動漫魂。

●12/28-12/29Lounge悠閒週：在年末的城市中，享受最放鬆的時刻。

無論是熱鬧市集還是主題表演，每週末都帶來驚喜與感動。詳細的舞台演出位置和市集區域可至官網查詢，點擊網頁左側系列活動，即可一一查看喔！https://2025newyear.travel.taipei/#top

市政府周邊三大互動裝置，跟著臺北動起來！

走進信義區，臺北市政府周邊人行道化身為浪漫的燈海！以2025雙北世界壯年運動會吉祥物「壯寶」為主角，不僅如此，還有三大互動裝置更讓跨年活動動感十足！

●跑動互動裝置：短跑速度挑戰讓我熱血沸騰，挑戰自己的最佳成績還能與成績螢幕合影，成就感爆棚！你能突破我的成績嗎？

●流動互動裝置：夢幻的游泳池設計可以擺出各種泳姿，拍出了一系列有趣的打卡照片。

●跳動互動裝置：挑戰空氣籃球，燃起籃球魂!看著得分燈光閃爍，感覺自己就像在全明星比賽中一樣，興奮到不行！

璀璨燈海與主題燈飾，絢麗吸睛的跨年體驗！

臺北市政府周邊人行道，還有五大主題燈飾讓夜晚化身璀璨仙境，燈飾結合五大主題：「跑動」、「流動」、「揮動」、「跳動」與「舞動」，展現運動之都的活力。

聽說「壯寶」也會出沒其中喔，快跟我一起在燈海中尋找壯寶吧！

1、舞動-精彩：壯寶與各類運動舞動其中，象徵每位運動人創造精彩，迎向2025！

2、揮動-風起：Disco球與光影結合，旋風般的燈光呼應臺北隨夢想起飛的氛圍。

3、流動-不息：水波紋燈打造如流水般的奇幻場景，注入生生不息的城市活力。

4、跑動-光速：不規則光線模擬衝刺速度，象徵臺北光速進步，發光發熱！

5、跳動-騰躍：多彩燈串與呼吸球，讓整個城市隨著人群一起躍動！

裝置和燈飾開放至12月31日，每晚都讓人流連忘返，是拍照打卡的絕佳地點！

現在拍照打卡還有機會贏取夢幻大獎！

即日起探索多元主題週、市府周邊現場，拍照就有機會贏取夢幻大獎！iPhone 16 Pro等你帶回家，除了欣賞臺北街頭的裝置物，和朋友一起拍照打卡，跨年充滿回憶與驚喜！

活動時間：即日起-2024/12/31 23:59

活動方式：

1️⃣追蹤「 Humans of Taipei 我是台北人」粉絲專頁

https://www.facebook.com/@humansoftaipei/?locale=zh_TW

2️⃣ 活動期間至2025臺北最High新年城活動現場（含多元主題市集、市府周邊互動裝置區、主題燈飾、東區龍門廣場裝置物），與任一活動現場合照（照片內需有人物）

3️⃣ 照片上傳至本貼文下方留言，即獲得抽獎資格

4️⃣ 中獎名單肆獎將於2024/12/13公布於此貼文及頭獎、貳獎、參獎將於2025/1/3公布於此貼文https://www.facebook.com/share/p/15a9M2TEPu/

最強卡司陣容，嗨翻跨年夜！

2025「臺北最High新年城」跨年晚會卡司陣容豪華空前！有我喜歡的戴佩妮跟梁詠琪！還獨家邀請Apink、Energy 演出，可以看到TRASH與怕胖團首度同台飆唱，真的是期待值爆表！

●樂團與歌手陣容：八三夭、TRASH、宇宙人、Energy等知名樂團，以及實力派歌手楊乃文、戴佩妮、李聖傑、梁詠琪等輪番登場，滿足各種音樂口味。

●國際驚喜：南韓人氣女團Apink將帶來特別演出，與大家一起迎接嶄新的一年。

●舞蹈與創意表演：霹靂舞奧運國手孫振與HRC BEAST CREW SHADOW舞團，將以爆發力十足的表演點燃現場氣氛。

多樣化的表演，從抒情、搖滾到嘻哈，精彩不容錯過！

「2025臺北最High新年城」串連4大多元舞臺，精彩再升級！

公布跨年當日4大多元舞臺表演名單，包括在「景勤一號公園」的民歌同樂舞臺，將邀請王海玲、王星宇、羅吉鎮、涂佩岑、李明德、曾淑勤等演繹懷舊經典歌曲，喚醒觀眾的青春記憶，營造溫馨懷舊的氛圍；位於捷運市政府站2號出口附近的「忠信廣場」為經典動漫舞臺，安排王明堯、Karei & ooo、誓約之聲、日蝕與聲優等動漫迷耳熟能詳的藝人參與演出，讓大家沉浸在二次元的奇幻世界。

東區「頂好廣場」西洋搖滾舞臺則以西洋經典、文青節奏感兩大風格為主題，將由Stephanie、ADOGA、Norma、杜力等結合搖滾樂迷熟悉的經典旋律與現場互動，掀起跨年熱潮；而以輕鬆悠閒風格打造的Lounge悠閒舞臺，將在今年全新規劃的「象山公園」舉行，安排雙兒樂團-娃娃、簡詩敏、火星樂團等精彩演出，帶來不同的音樂體驗。

一起動起來，迎接嶄新2025！

無論是享受燈海之美、翻玩互動裝置，還是欣賞跨年演唱會，2025「臺北最HIGH新年城」都將帶給你前所未有的體驗。趕緊規劃行程，和牙牙一起感受臺北跨年的獨特魅力，迎接嶄新的2025吧！

完整活動詳情可至臺北最HIGH新年城官方網站查詢https://2025newyear.travel.taipei/#top