雙城結語暗喻「共機共艦別擾台」　蔣萬安：溝通交流取代對抗

記者袁茵／台北報導

2024台北上海雙城論壇於17日上午9時在台北市晶華酒店登場，台北市長蔣萬安於結語中提及，必須以民選市長身份對兩岸和平與否提出懇切期待，包括「多一點漁船燈火點綴夕陽，少一點船艦飛機的喧囂呼嘯」，暗喻共機共艦別擾台。蔣萬安會後受訪時表示，最重要的就是希望能持續溝通跟交流，溝通交流取代對抗。

▲台北市長蔣萬安致詞。（圖／ETtoday攝影中心攝）

雙城論壇今天進入重頭戲，上午9時在晶華酒店舉辦主論壇，今年主論壇定調為「智慧治理，永續未來」，先由台北市副市長林奕華、上海市副市長華源致詞，並簽署「台北市與上海市推動智慧醫療合作備忘錄」與「台北市立動物園與上海動物園小貓熊物種交流及保育合作備忘錄」共2項MOU備忘錄，蔣萬安則做為簽署MOU的見證者，以及進行結語致詞。

蔣萬安結語提到，「我是民選的台北市市長，必須對海峽兩岸的和平與否，緊張與否，發展與否，提出我懇切的期待，我認為要多一點對話，少一點對峙；多一點和平的橄欖枝，少一點衝突的酸葡萄；多一點漁船燈火點綴夕陽，少一點船艦飛機的喧囂呼嘯」。

會後，被問到談及「多一點漁船燈火點綴夕陽，少一點船艦飛機的喧囂呼嘯」，是不是在呼籲共機共艦別擾台？蔣萬安回應，剛剛在談話中已經講非常清楚，最重要是希望能夠持續溝通跟交流，能夠有更多和平的橄欖枝，少一點衝突的酸葡萄，希望能持續釋出善意，能溝通交流取代對抗。」

蔣萬安強調，越緊張越困難的時候，越需要交流，交流比不交流好，增加了解比增加誤解好。