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都市中體驗耕作樂趣！新北大都會公園樂活農園1／6起開放報名

▲▼ 樂活農園位於二重疏洪道內，提供市民朋友體驗農作樂趣市民伯伯在農園裡開心種植 小朋友從中觀察到植物及耕田的樂趣 。（圖／新北市政府提供）

▲樂活農園位於二重疏洪道內，提供市民朋友體驗農作樂趣。（圖／新北市政府提供）

記者戴上容／新北報導

新北大都會公園樂活農園將於明年1月6日開放線上登記抽籤，提供市民朋友承租耕位，體驗耕作的樂趣與成就感。新北市政府高灘地工程管理處表示，樂活農園位於五股區二重疏洪道內，讓都市居民在忙碌的生活中，也能享受親近自然、舒緩身心的田園體驗。

高灘處處長黃裕斌指出，樂活農園的耕作契約期限為2年，自明年4月1日起至116年3月31日止。每個耕位的面積為50平方公尺（約15坪），租金為新台幣6,500元。總計390個耕位將透過線上公開登記抽籤方式進行分配，報名時間自114年1月6日至1月15日止，包含假日，為期10天。

▲▼ 樂活農園位於二重疏洪道內，提供市民朋友體驗農作樂趣市民伯伯在農園裡開心種植 小朋友從中觀察到植物及耕田的樂趣 。（圖／新北市政府提供）

現任耕戶謝先生分享自己的經驗，他表示，身為三重市區居民，透過上次抽籤成功取得耕位，讓退休生活增添了許多樂趣。他說，農耕不僅讓他活動筋骨，還能親近綠意盎然的自然環境，辛勤耕作後的收成更是充滿成就感。此外，還結交了許多同樣熱愛耕作的朋友，生活變得更豐富多彩，也期待這次能再度幸運中籤。

高灘處提醒市民，報名相關資訊已公告於高灘處官網、新北大都會樂活農園網站及現場公布欄。只要設籍於新北市、年滿18歲的市民，準備好所需資料並詳閱報名須知，即可在登記期間內上網報名參加抽籤。歡迎對農耕有興趣的市民朋友把握機會，體驗耕作帶來的健康生活與綠意樂趣，享受自給自足的收穫之美。

【報名登記詳情】
一、時間：自114年1月6日起至1月15日止。
二、登記地點：採線上報名。
三、資格：
1.年滿 18 歲
2.設籍新北市之市民。
3.每戶限報名 1 名（同戶籍視為同一戶），登記 1 格耕作單位，如有重複報名(含現有已簽約之耕戶)將以棄權論並取消資格。
四、登記流程：須至新北市民網(https://member.ntpc.gov.tw/)註冊會員。進行抽籤經中籤並收到mail後，請於1星期內郵寄或親送身分證、戶口名簿或戶籍謄本（申請日一個月內）之影本至高灘處，經核對資格無誤，後續將辦理相關簽約事宜。
五、報名網址：
1.高灘處官網((https://gov.tw/peK))。
2.新北大都會公園樂活農園網(https://www.hrcmhrf.ntpc.gov.tw/)

▲▼ 樂活農園位於二重疏洪道內，提供市民朋友體驗農作樂趣市民伯伯在農園裡開心種植 小朋友從中觀察到植物及耕田的樂趣 。（圖／新北市政府提供）

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