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陸7歲少女「天生異瞳」一隻眼睛灰藍　醫警示：數種情況需注意　

▲陸7歲少女「天生異瞳」，一隻眼睛是灰藍色，另一隻則是一般的黑色。（圖／翻攝微博）

▲陸7歲少女「天生異瞳」，一隻眼睛是灰藍色，另一隻則是一般的黑色。（圖／翻攝微博，下同）

記者魏有德／綜合報導

江西一名7歲女孩「天生異瞳」，兩隻眼睛瞳孔顏色一黑一灰藍，就學前，母親一度很擔心到學校被同學欺負嘲笑，沒想到，竟意外受到同學們歡迎，甚至還稱讚她仿佛從童話故事或玄幻小說中走出來的女主角。女孩母親稱，醫院檢查結果顯示，除外觀上和多數人的眼睛不一樣，其他情況都正常的，並不影響視力和健康。

▲陸7歲少女「天生異瞳」，一隻眼睛是灰藍色，另一隻則是一般的黑色。（圖／翻攝微博）

《極目新聞》報導，江西這名7歲的女孩並不是個例，2022年，一則「長沙18歲女孩天生異瞳」的新聞便引發了網友關注。網路影片中，這名女孩天生一隻眼睛為藍色，而另外一隻眼睛為黑色，一度十分自卑。直至慢慢長大後，才接受了自己的與眾不同。

▲陸7歲少女「天生異瞳」，一隻眼睛是灰藍色，另一隻則是一般的黑色。（圖／翻攝微博）

對於女孩的「異瞳」，湖北愛爾眼科醫院青光眼專科主任醫師孫重表示，這種情況考慮為虹膜異色症，分為先天性和後天性兩種，「先天性虹膜異色症形成是自身基因組織決定的，導致發育過程中虹膜色素不同的分佈，這種情況大多數是無害的，也不會對視力造成影響，不需要治療。」

▲陸7歲少女「天生異瞳」，一隻眼睛是灰藍色，另一隻則是一般的黑色。（圖／翻攝微博）

孫重指出，如果是基於虹膜炎症、外傷等原因導致後天形成的虹膜異色症，則有可能造成視力下降，嚴重時會失明，需要積極治療，「部分患者炎症導致眼壓升高後，虹膜可能出現顏色變化，表現為淡色或發黃，這就提示了青光眼的可能，所以，當出現虹膜異色症情況時，最好到醫院進行詳細檢查，看是否存在活動性炎症。」

至於部分年輕人為了追求「異瞳」而佩戴變色片，湖北愛爾眼科醫院眼表及角膜專科副主任醫師楊萬舉提醒，「美瞳是一種角膜接觸鏡，會刺激結膜及角膜組織，導致結膜充血、組織增生，角膜組織獲取氧下降等，為了追求效果而去佩戴美瞳，難免會影響到眼部健康，兒童佩戴美瞳，可能還會加大患兒童乾眼的風險。」

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