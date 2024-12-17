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「家中排行老幾」影響智商？醫曝研究結果：1類人有智力優勢

▲▼生小孩,嬰兒,寶寶,男嬰,學步車,育兒,兒子,孫子。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

在家中排行老幾，會影響人生發展？胸腔暨重症醫師黃軒今（17）日在粉專分享多項國際科學研究，從智力、親和力到健康層面，解析「出生順序」對個體的潛在影響。不過，研究結果也強調，雖然排行有影響，但他也直呼，「出生順序或許能幫助我們解釋個體差異，但它並不會限制人生的高度。」

黃軒在粉專「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」分享研究結果，家庭中排行老大的子女在智力測試中得分略高於弟妹，平均分差約1到2分；弟妹也往往認為自己的智力不如哥哥姊姊。這主要因為「家庭資源分配不均」的情況：長子通常獲得較多關注與教育資源，扮演「老師」角色也進一步強化智力。然而，這些智力差異對於人生成就的影響其實「微乎其微」。

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再來，科學家也探討出生順序對「排行秩序 VS 親和力」的影響。研究發現，年幼的子女在大腦結構上表現出更高的社交能力，特別是在右側基底外側杏仁核，和前額葉皮層的連接活性較高。原因可能是為了在家庭中脫穎而出，年幼的孩子更懂得培養社交技巧，從而增強親和力。

此外，來自瑞典長達30年的健康研究顯示，排行與健康風險也息息相關。結果顯示，長子在兒童時期更易罹患憂鬱及ADHD，50歲後罹患內分泌疾病的風險也增加；反之，排行較小的子女出生時健康較佳，但中年後罹患心血管疾病的風險較高。

黃軒醫師總結，出生順序確實影響智力、社交與健康等狀況，但這並非唯一決定因素，「遺傳、環境、教育、後天努力，這些加起來，才是共同構成，我們子女生命的拼圖。」他直呼，出生順序或許能幫助解釋個體差異，但它並不會限制人生的高度，「不論你是長子、次子，還是最小的孩子，都要相信自己，你們都有能力創造自己精彩的人生故事！」

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