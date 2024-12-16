全額貸牽中古車！組裝廠2、3年新人「載七辣有面子」他傻了

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者劉維榛攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

不少人買車代步，不論是上班還是出遊，都非常方便。有網友表示，他在南部科技業組裝廠上班，工作多年沒有買房買車，但也沒什麼生活開銷，過得算滋潤。最近廠裡來了幾個新員工，都是大學剛畢業的新鮮人，才剛工作兩、三年就全額貸買中古車，令他超納悶，「為什麼有些年輕人都喜歡做超出自己能力的事？」

原PO在Dcard發文「為什麼年輕人喜歡全額貸？」說他人在南部某科技業組裝廠上班，工作多年有當上小主管，收入還不錯，加上還沒買房沒車、沒什麼生活開銷，一年約可以存個七、八十萬，有投入股市，每年可穩定10-20%的增長，生活過得還算滋潤。

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接著，他提到廠裡最近新進幾名員工，各個都是大學剛畢業的新鮮人，才剛工作兩三個月，馬上全額貸款買中古車，原因不外乎是有車好出遊、載七辣（女友）有面子，同年朋友都在騎機車，整個虛榮心爆表。

可原PO問了一下月付金和購買車價時，「不聽還好，一聽嚇死人，月付金10000多塊，加上油錢、稅金、保險、生活費，所剩無幾。」另外，有些車商利率灌下去8-10%，有的甚至到12-13%，「月付金有一大半都在繳利息，然後分84期讓年輕人覺得月付金不多就牽下去，才發現是惡夢的開始…」這令他直嘆，「車子是負資產、拿來提升生活品質的工具，怎麼變成因為一台車子過得很拮据，實在是很奇葩？」

貼文引發議論，「最近剛接手家人的BMW，完全無法想像全額貸的要怎麼養，是不打算保養或修車嗎」、「每個月薪資是車貸的四倍，再考慮歐洲車吧！」不過，也有網友表示，「全額貸又怎樣？我第一台車到現在第七台，從來沒現金買過，我寧願現金留在身上去滾錢，等到要換車再拿一小部分現金去結清而已。」