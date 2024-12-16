老公偷拍她「剖腹產前裸照」！還傳給婆婆看　人妻氣哭：不能接受

▲原PO對於老公的行為完全不能接受。（示意圖／免費圖庫pakutaso）

文／CTWANT

生完小孩通常是媽媽最虛弱、最需要照顧的時候，同時這時的模樣通常很狼狽，因此不願意被外人看見。一名人妻抱怨，老公居然趁她在剖腹產前一天躺在病床上，為監測胎兒心跳只穿一件內褲時，偷拍照片給婆婆看，導致身體全被看光光，讓她氣到哭，說完全不能接受。

一名人妻在Dcard感情板以「老公把我沒穿衣服照片傳給婆婆」為題發文，表示剖腹產前一天躺在病床上，監測胎兒心跳，哺乳衣掀起來到胸部，沒穿胸罩，露出10個月大肚子，下半身只穿內褲，整個人也因為懷孕比較浮腫，豈料老公居然在她不注意的情況下拍照，並且傳給婆婆看，說是想讓婆婆了解他們在醫院的情況，讓她相當不能接受。

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人妻哭訴，結婚才一年，跟婆婆沒有住在一起，就這樣被婆婆看到她在床上狼狽的樣子，也因為這張照片，被婆婆看到素顏，「素顏就算了，至少在我坐著時拍啊，而不是我躺在床上，衣服掀起來時拍，至少讓我穿個胸罩，告知一下我。」

她當場氣哭質問，「你哪天開痔瘡手術，我趁你不注意，偷拍你躺在床上露出光溜溜屁股照片，再傳給我爸看，你作何感想？」事後雖然老公一直道歉，但人妻仍覺得非常不舒服，「我真的很在乎身體的隱私。」

貼文一出引起討論，網友紛紛留言「有想過爸爸突然收到女婿裸照的心情嗎」、「打賭婆婆看到照片一定會和枕邊人公公分享」、「你以為照片是給婆婆看，是整個家族都看過了」、「豬隊友超級傻眼」、「請婆婆先刪除照片，以免不注意又被其他人看到，或者外流」。

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