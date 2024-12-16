出一張嘴卻領更多薪水！她羨慕「職場巨嬰」　網：1能力通常很強

▲原PO好奇，大家是否也碰過職場巨嬰？（示意圖／記者鄺郁庭攝）

記者曾筠淇／綜合報導

明明已經成年，但舉動或心智卻如同嬰兒的人，常會被稱作「巨嬰」。近日有網友發文表示，她有時候真的很羨慕職場巨嬰，常常什麼都不用做，就能討人喜歡，她也好想當「巨嬰」，大家也有遇過這種人嗎？貼文曝光後，引發網友討論。

女網友在Dcard上，以「你們遇過職場巨嬰嗎」為標題發文，提到她有時候真的很羨慕職場巨嬰，只要爽爽的坐著、出一張嘴就好，就算什麼事都不用做，還是能領到比其他人高的薪資，並且討老闆歡心，她也好想要當「巨嬰」，大家有遇過職場巨嬰嗎？

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貼文一出，不少網友都表示，「超多的，而且幫忙還理所當然，連謝謝都不會說」、「以前皇帝底下都會有些宦官了，這是亙古不變的習俗，只能習慣了」、「我的組長就是～都靠下面的人做事。但她真的很會講話，在老闆面前裝得什麼都會，就真的是靠一張嘴的人」、「超多的，還理所當覺得別人應該幫忙～還沒斷奶的快回家找媽媽好嗎」。

還有網友回應，「巨嬰通常是老闆心腹，自然什麼事都不用做就可以領高薪，但想要當巨嬰，也要會些拍馬屁的能力」、「其實能當到巨嬰，撇開那種有關係的不談，這種人通常軟實力很強啊，會社交、會講話、會拍馬屁，台灣的教育環境常常讓人過度著重在硬實力，卻忘記軟實力在職場上也很重要」、「他能成為公司巨嬰，肯定也是不簡單，所以你也想當巨嬰，首要就是怎麼讓老闆開心，馬屁拍得恰到好處」。