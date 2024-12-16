不想努力了！什麼工作「適合躺平族」　網推1職業：想休息就休息

▲如果想躺平，可以做什麼工作？（示意圖／ETtoday資料照）

記者曾筠淇／綜合報導

現在有越來越多的「躺平族」，不追求升職加薪，也不打算買車、買房，只想自在度過每一天。近日就有網友發文表示，他現在單身，想要平庸的活著就好，如果想躺平，適合什麼工作？貼文曝光後，引發網友討論。

有網友在Dcard上，以「躺平可以做什麼工作」為標題發文，提到他現在35歲，已經不想努力了，只想要躺平。他目前單身，且身上沒背貸款，有什麼工作可以開心做，如同在體驗人生的呢？原PO透露，他想要找錢不多、事情少、低壓力的工作，最好一天可以只要工作6小時就好，他只求平庸、節儉的活著。

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貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「兼職的都蠻輕鬆的，而且不用負責任隨時可以跑，可以看什麼喜歡隨便找」、「如果有一天我能躺平的話，我想當家裡附近的團購店店員」、「大夜保全，找可以玩遊戲睡覺的」、「24小時開直播吧，如果你不是很在意個人隱私的話，應該符合你的條件」。

其中還是比較多網友建議跑外送，覺得以時間來說，還是比較自由一點，「跑外送，想上線就上線，想休息就休息」、「外送，保全是首選。提早退休」、「去外送啊」、「跑外送」。話題引發討論。