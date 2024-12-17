傅崐萁罵沈伯洋「畜生」　徐巧芯聲援：青鳥會飛是禽、黑熊是獸

▲國民黨立委徐巧芯。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

在立法院國民黨團強勢阻擋下，內政委員會昨在排除綠委及行政官員的情況下，以1分鐘通過提高罷免門檻的《公職人員選舉罷免法》修正草案，綠委沈伯洋爆料，國民黨團總召傅崐萁更稱，「不要跟畜生計較。」藍委徐巧芯今（17日）受訪表示，「青鳥會飛是禽、黑熊會走是獸」，雖然傅崐萁發言是重了點，但溫良恭儉讓要到何時？

傅崐萁、王鴻薇昨日下午離開協商會場時，沈伯洋自爆和邱議瑩委員追出去，叫對方回來解釋，認為國會戒嚴的始作俑者就是傅崐萁，卻聽到傅拉走王說，「不要跟畜生計較。」讓沈伯洋大為不滿。

徐巧芯上午受訪針對此事回應，傅崐萁昨天發言確實重了一點，但綠委王義川也批立法院長韓國瑜是「幹話院長」，請問有好到哪裡去？為何傅崐萁就不能這樣做？溫良恭儉讓要到何時？徐巧芯也強調，自己不是鼓勵用這個字眼去罵人，但王義川一直講幹話院長，審預算時不在，像是在玩大地遊戲一樣亂竄，又欺負立法院秘書長周萬來，根本沒把韓國瑜放在眼裡。

徐巧芯批，憑什麼民進黨可以欺凌霸凌國民黨？當初在財委會藍委陳玉珍被打掉一顆牙，院會又被攻擊「只穿內衣求碰瓷」，這些作為比「畜生」兩個字有好到哪裡嗎？今天當然不是要比爛，而是國民黨跟以前不一樣了，彼此尊重很好，只是國民黨也不會被當成軟柿子。

