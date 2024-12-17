台灣民意民調／賴清德滿意度「奇蹟式回溫」過半　支持者回流166萬

▲總統賴清德。（圖／記者林敬旻攝）



記者杜冠霖／台北報導

台灣民意基金會今（17日）公布最新民調，總統賴清德支持度部分，數據顯示，五成一贊同賴清德處理國家大事的方式、大幅上揚8.5個百分點；三成五不贊同、下滑7.7個百分點。台灣民意基金會表示，賴清德迅速脫離剛形成的執政困境，在台灣一個百分點約等於19.5萬成年人，意味著一個月內，賴清德支持者回流一百六十六萬人，同時減少一百五十萬人站在對立面，如「乾坤大挪移」。

民調詢問，「賴清德總統上任近七個月，一般說來，您贊同或不贊同他處理國家大事的方式，包括重要人事安排與政策？」結果發現：12.7%非常贊同，38.6%還算贊同，20.9%不太贊同，14.4%一點也不贊同，11.4%沒意見，2%不知道、拒答。

對此，台灣民意基金會分析，賴清德的執政表現獲得過半數國人的肯定和支持。已迅速脫離剛形成的執政困境。和上個月相比，總統聲望大幅上揚8.5個百分點；同時，「總統職務表現不贊同率」則下滑7.7個百分點。在台灣一個百分點約等於19.5萬成年人，意味著一個月內，賴清德支持者回流一百六十六萬人，同時減少一百五十萬人站在對立面，如「乾坤大挪移」。

台灣民意基金會也提出四項可能原因，包含：台灣奇蹟式奪得世界12強棒球賽冠軍、賴上任後首次出訪南太平洋三個邦交國、台灣人對中國軍演的反彈、賴清德與韓國瑜合作效應，整體來講，賴清德總統12月聲望奇蹟式翻轉是機運和政治手腕巧妙運用的結果。

此次調查由台灣民意基金會游盈隆教授負責問卷設計、報告撰寫、研究發現的判讀、及相關公共政策與政治意涵的解析；山水民意研究公司受本基金會委託，主要負責抽樣設計、電話訪談、資料清理與統計分析。

訪問期間是2024年12月9-11日，共三天；對象以全國為範圍的二十歲以上成年人；抽樣方法採市話與手機並用的雙底冊抽樣（dual-frame random sampling），市話70%，手機30%。有效樣本1083人，市話761人，手機322人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.98個百分點。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。經費來源是財團法人台灣民意教育基金會。