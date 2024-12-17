台灣民意民調／最新政黨支持度出爐　綠36%、藍22%、白「保十」

▲民眾黨支持者上街遊行。（圖／記者周宸亘攝）



記者杜冠霖／台北報導

台灣民意基金會今（17日）公布最新民調，政黨支持度部分，民進黨35.8%、大幅上揚5.2個百分點，國民黨22.3%、下滑1.8個百分點，民眾黨11.9%、下滑0.3個百分點。而對於近期美麗島民調做出民眾黨僅5.7%，台灣民意基金會分析，經過審慎嚴謹比對，在客觀經驗資料基礎上，合理推測，民眾黨支持度只剩5.7%的說法是建立在一份「全市話且未加權」的資料上。

民調調查：「台灣目前有多個政黨，民進黨、國民黨、民眾黨、時代力量...等等。在所有政黨中，您個人最支持的是哪一個政黨？」結果發現：35.8%民主進步黨，22.3%中國國民黨，11.9%台灣民眾黨，1.9%時代力量，0.6%其他政黨合計，27%沒特別支持哪一個政黨，0.4%不知道。

與上個月相比，民進黨大幅上揚5.2個百分點，國民黨下滑1.8個百分點，民眾黨下滑0.3個百分點，時代力量下滑1.4個百分點，中性選民下滑1.2個百分點。台灣民意基金會說明，政黨競爭的最新發展是，民進黨12月因台灣意識大爆發，鞏固第一大黨地位，擴大領先國民黨到13.5個百分點，國民黨又領先民眾黨10.4個百分點，民眾黨以11.9%勉強維持第三大黨地位，時代力量只剩不到兩個百分點。

台灣民意基金會也補充，關於民眾黨的政黨支持度問題。幾天前，有一份民調顯示民眾黨支持度只有5.7個百分點，這和本會歷次調查結果差異甚大。為什麼？ 經過審慎嚴謹比對，在客觀經驗資料基礎上，合理推測，民眾黨支持度只剩5.7%的說法是建立在一份「全市話且未加權」的資料上。

台灣民意基金會說明，本會自去年七月起即採用「七三比」的抽樣方法，七成市話，三成手機。這是因為有鑒於台灣既然有超過四成成年人非室內電話可觸及，就不應完全仰賴市話。也因此，每次抽樣調查，不論是全國性或區域性，都同時擁有兩種資料，一是七成市話，另一是七成市話加三成手機。

台灣民意基金會舉例，以12月為例，我們仔細去比對七成市話資料，加權前與加權後。加權後，民眾黨支持度是11.2%，未加權情況下，民眾黨支持度是6.6%，這就很接近民眾黨支持度5.7%的說法。如此一來，真相就大白了。

此次調查由台灣民意基金會游盈隆教授負責問卷設計、報告撰寫、研究發現的判讀、及相關公共政策與政治意涵的解析；山水民意研究公司受本基金會委託，主要負責抽樣設計、電話訪談、資料清理與統計分析。

訪問期間是2024年12月9-11日，共三天；對象以全國為範圍的二十歲以上成年人；抽樣方法採市話與手機並用的雙底冊抽樣（dual-frame random sampling），市話70%，手機30%。有效樣本1083人，市話761人，手機322人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.98個百分點。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。經費來源是財團法人台灣民意教育基金會。