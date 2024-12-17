表決考委同意權　國民黨團表態團進團出：反對周弘憲、柯麗鈴

▲國民黨團書記長林思銘。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

立法院今（17日）進行考試院正、副院長及七位考試委員被提名人同意權投票，這也是《立院職權行使法》修正後，首次人事案的記名投票。國民黨團書記長林思銘稍早受訪時表示，國民黨一定是團進團出，已有共識；藍委陳玉珍指出，決定對院長被提名人周弘憲跟考委提名人柯麗鈴投下不同意票。

考試院第13屆院長、副院長及考試委員任期今年8月31日屆滿，依據憲法增修條文第6條第2項規定，總統賴清德已提名前考試院副院長周弘憲出任第14屆考試院長、前考選部長許舒翔出任考試院副院長，以及7名考試委員，並咨請立法院同意。

考試委員被提名人共7位，包括國際水利環境學院副執行長鄧家基、政治大學公共行政學系專任教授黃東益、最高檢察署檢察官柯麗鈴、台灣海洋大學及中山大學榮譽講座教授邱文彥、前銓敘部常務次長呂秋慧，以及前考試委員王秀紅與伊萬．納威。

林思銘表示，國民黨絕對是團進團出，態度很明確，同意就會都投同意票，不同意就會都投不同意票，國民黨有自己的立場，民眾黨的想法已有初步了解，但國民黨對考委提名人的操守、評價各方面都有考量，會有自己的選擇。黨團大會討論過程中，好幾位委員都有提出看法，都有共識了。

陳玉珍則直接透露，決定對院長被提名人周弘憲跟柯麗鈴投下不同意，原本不只這兩位，伊萬有原住民代表性，許舒翔是小英之友會，但在部會有相當表現，因此最後還是會投下同意票。

