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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「立院天天吵不煩嗎」　黃暐瀚曝修法關鍵：民眾黨不支持也不會通過

▲▼ 國民黨要讓議事人員進委員會 發生推擠。（圖／記者屠惠剛攝）

▲朝野爆發推擠。（圖／記者屠惠剛攝，下同）

記者郭運興／台北報導

立法院內政委員會今（16日）再度排審攸關調高罷免門檻的《選罷法》修正草案，在國民黨團強勢阻擋下，僅1分鐘將法案送出委員會，3分鐘散會，引起民進黨不滿。對此，媒體人黃暐瀚表示，修法若通過，未來要罷免公職人員將非常困難，由於民眾黨反對「選票加一」，只要民眾黨八票不投支持，罷免票高於當選票的修法，也不會通過。他強調，立院天天吵、打架，不煩嗎？

黃暐瀚指出，早上國民黨送出委員會的選罷法修正案，有兩個重點。第一「連署加嚴」，要求民眾連署罷免案時，要加附身分證。第二「選票加一」，罷免票數必須比被罷免人當選時的票數更高，罷免才算通過。

黃暐瀚再指，由於罷免投票的投票率，很難比綜合選舉（總統大選、九合一）高，所以罷免票必須高於當選票的修正，等同是將罷免門檻大幅拉高，除非有全國性的仇恨值，修法若通過，未來要罷免公職人員將會非常困難。

黃暐瀚點出關鍵，由於民眾黨支持「連署加嚴」，反對「選票加一」，只要民眾黨八票不投支持，罷免票高於當選票的修法，也不會通過。

最後，黃暐瀚強調，立院天天吵、不討論、擋門、送出委員會、打架、大呼小叫，認真問，不煩嗎？

▲▼內政委員會 藍綠衝突推擠 選罷法修法。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼ 藍綠衝突推擠 內政委員會 選罷法修法 國民黨立委阻擋民進黨立委進不了委員會 推擠衝突 。（圖／記者屠惠剛攝）

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