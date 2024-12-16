藍1分鐘通過選罷法！傅崐萁讚民主　勸綠「放下屠刀立地成佛」

▲國民黨團總召傅崐萁。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

立法院內政委員會今（16日）再度排審攸關調高罷免門檻的《選罷法》修正草案，在國民黨團封鎖會議室強勢阻擋下，僅1分鐘就將法案送出委員會，3分鐘即散會，綠委群起激憤抗議會議無效。由於綠委都被擋在門外，會議室內只剩藍委開會，國民黨團總召傅崐萁大讚，今天委員會有多麼平和，相關議事都能夠完成，奉勸民進黨「放下屠刀立地成佛」。

徐欣瑩早上9點準時宣布開會，因為綠委被藍委人牆阻擋在外面走廊，徐欣瑩順利展開《選罷法》逐條審查，並宣布第32、43、52、53、67、69、75、90條等條文，都保留協商，成功將爭議法案送出委員會。

綠委隨後進入內政委員會，才發現藍委已人去樓空，拍桌狂嗆「會議無效」，之後一行人更前往院長室，要找立法院長韓國瑜理論，狠嗆「韓國瑜滾出來」。

傅崐萁稍早在記者會上提及，賴清德獨裁政權讓民進黨無所忌憚，日前立法院會就發生因為綠委攻佔主席台造成流會，今天內政委員會國民黨行使人民權益，當立法院能夠心平氣和開會時，「委員會有多麼平和！相關議事都能夠完成。」

傅崐萁批，民進黨黨團幹部昨天晚上恫嚇在野黨，在內政委員會門口擺拍，表示要抗爭到底，讓委員會不能開會，國民黨必須守護好主席台，讓內政委員會順利開會，今天是民權的伸張。

傅崐萁說，在內政委員會外的走廊所有立院攻防都予以尊重，今天終於沒有民進黨佔領主席台、禁錮議事人員等，「希望民進黨放下屠刀立地成佛，民主進步黨的民主何謂民主？讓大家好好開會才是民主！」

國民黨團首席副書記長王鴻薇也說，民進黨稍早在議場前召開記者會，標語還寫著「國會戒嚴、霸凌民主」，真的是笑死人了！民進黨好意思嗎？有臉嗎？說在野黨是國會戒嚴霸凌民主，請問一下民進黨在南韓戒嚴的時候，所發的挺戒嚴的文，民進黨道歉了嗎？真正挺戒嚴的明明是立法院民進黨團。