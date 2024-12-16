分析朝野選罷法攻防　黃揚明：綠營打卡抗爭、藍營提高門檻都是徒勞

▲民進黨立院黨團全體成員於議場前召開記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者郭運興／台北報導

立法院內政委員會今（16日）再度排審攸關調高罷免門檻的《選罷法》修正草案，在國民黨團強勢阻擋下，僅1分鐘將法案送出委員會，3分鐘散會，引起民進黨不滿。對此，媒體人黃揚明表示，人生本來就有很多事是徒勞無功的，昨晚9點多，民進黨立委黃捷等人齊聚立法院拍短影音、合照，結果，打卡抗爭，徒勞無功。而國民黨看似順利將修法送出，但這項提案目前民眾黨並不支持，因此若投下反對票，一樣會是徒勞無功。

黃揚明表示，結果，國民黨立委徐巧芯深夜10點多到紅樓2樓，民進黨立委們已經離開，於是她就搬了床到門口睡，民進黨立委的打卡抗爭，徒勞無功。

黃揚明表示，昨天晚上9點多，民進黨立委黃捷等人齊聚立法院紅樓2樓的內政委員會會議室前拍短影音、合照，留言「捍衛人民罷免權，絕不退讓」！

黃揚明表示，結果，國民黨立委徐巧芯深夜10點多到紅樓2樓，民進黨立委們已經離開，於是她就搬了床到門口睡，民進黨立委的打卡抗爭，徒勞無功。

▼民進黨立委昨晚稱夜守立法院擋選罷法。（圖／翻攝Threads）

接著，黃揚明指出，國民黨今天看似很順利地把提高罷免門檻（罷免同意票不僅要高於現行門檻，還得比被罷免人當選票數還高）的修法從內政委員會送出，但這項提案目前民眾黨並不支持，因此若未來在院會中民眾黨決定投下反對票，則一樣會是徒勞無功。

最後，黃揚明強調，「人生本來就有很多事是徒勞無功的啊」，出自《那些年，我們一起追的女孩》。

▼國民黨團召開記者會。（圖／記者屠惠剛攝）