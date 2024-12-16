選罷法完成初審綠委被擋門外　黃國昌酸「民進黨不是先佔門口？」　

▲民眾黨立委黃國昌。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

立法院內政委員會今（16日）排審提高罷免門檻的《選罷法修正草案》，藍綠上午爆發激烈推擠衝突，但最後內政委員會召委徐欣瑩1分鐘內宣布全案保留送出委員會。對此，民眾黨團總召黃國昌先酸，「昨天晚上不是民進黨先佔門口？怎麼變國民黨？」至於黨團立場，他說，過去已多次重申贊成連署門檻加嚴。

黃國昌說，昨天晚上黨團成員有發訊息到群組裡通知大家，指民進黨立委有到內政委員會門口說要徹夜捍衛民主，「不知道發生什麼事，昨天晚上不是民進黨先佔門口？怎麼變國民黨？我人不在現場不是很清楚，是民進黨先撤退還是發生什麼狀況？」

黃國昌表示，希望每個黨團講清楚，在立法院的遊戲規則是什麼？是要講道理還是比拳頭？是要民主審議還是暴力杯葛？這才是關鍵，希望院長韓國瑜發揮高度，讓所有黨團知道遊戲規則是什麼。

「民眾黨立場很清楚，每個黨團對法案有立場，向選民負責承擔政治責任，本來就是民主政治常態。」黃國昌說，民眾黨也有優先法案，但也不會因為沒有排到第一個就暴力杯葛，佔領主席台不給開會；民眾黨團也從來沒威脅過韓院長，不順我意、不把我要的法案排第一個就不准開會，民眾黨團從來沒做過這樣的事。

黃國昌說，重點是讓國會運作恢復應該有的常態，現在國會到底是要繼續玩叢林法則？還是要好好進行民主審議、討論，各政黨有各政黨立場，每個政黨為各自政治立場負責任。

針對選罷法連署門檻加嚴事情，黃國昌說，民眾黨團已經說過很多次，也負責任的做過民調，有超過6成支持門檻加嚴、反對的不到3成，「我想在這議題上，民意已展現非常清楚，這也是民眾黨團所抱持的立場」。